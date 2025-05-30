Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться

В сезоне-2024/25 «Динамо» абсолютно заслуженно взяло чемпионский титул в украинской Премьер-лиге. Команду Шовковского, конечно, можно ругать за порой весьма незрелищный, а то и откровенно скучный, футбол, однако это ни в коей мере не отменяет ключевого факта – коллектив, который не проиграл за весь сезон ни одного матча в чемпионате, как никто другой достоин «золотых» медалей!

Впрочем, празднования в нынешних реалиях необходимо свести к минимуму. Более того, уже сейчас «Динамо» стоит активно включаться в работу на трансферном рынке, чтобы в следующем сезоне постараться не только удержаться на вершине клубного отечественного футбола, но и достойно представить страну на европейской арене. К счастью для фанатов «бело-синих», все выглядит таким образом, что внутри «Динамо» прекрасно понимают, что их команде нужно усиление, а президент клуба Игорь Суркис даже обозначил три конкретные проблемные позиции, на которые подыскивают новичков – центральный защитник, левый полузащитник и нападающий.

Что ж, давайте включим виртуальный режим скаутинга и подыщем для «Динамо» наиболее интересные варианты для усиления на рынке УПЛ. Да, речь пойдет именно о внутреннем рынке, так как прямо сейчас выходить на внешнюю арену для «бело-синих», учитывая ряд прежних неудачных кейсов, довольно рискованно. Куда проще перенять модель работы «Баварии», и попробовать снять «сливки» со своего рынка.

Центральный защитник

Приоритетный вариант – Джордан («Заря»)

ФК Заря. Джордан

Нынешнему «Динамо» действительно нужен хороший центральный защитник, который бы мог составить пару либо с Денисом Поповым, либо с Тарасом Михавко. Делать серьезную ставку на Дячука, Биловара или Сироту, который вскоре вернется из аренды в Израиле – крайне рискованно. В качестве дополнительной опции для ротации на дистанции любой из них может подойти, но как полноценный игрок основы – вряд ли. Да и не факт, что того же Попова, если к нему будет интерес (ранее неоднократно писали про варианты в турецкой Суперлиге), стоит удерживать…

Приоритетным вариантом для «Динамо» на рынке УПЛ видится бразильский центрбек «Зари» Джордан. Плюсы приглашения именно этого исполнителя очевидны. Первое – он уже адаптирован к реалиям УПЛ, так как отыграл за луганскую команду два сезона. Второе – Джордану 26 лет, а это самый расцвет футбольной карьеры, когда игрок имеет за плечами существенную долю опыта, но также сохраняет прекрасные физические кондиции, и способен быть полезным команде в каждом матче на долгой дистанции всего сезона. Третье – Джордан поиграл с «Зарей» не только в украинских соревнованиях, но и принимал участие в розыгрыше основной сетки Лиги конференций. Четвертое – бразилец весьма доступен на рынке, учитывая тот факт, что его контракт с «Зарей» действует до лета 2026-го, а также наличие хороших деловых отношений, установившихся в последние годы между руководством киевского и луганского клубов.

Кроме того, Джордан способен добавить «Динамо» мощи в игре на втором этаже, где бразилец прекрасно себя чувствует не только в своей штрафной, но и в чужой, куда приходит на розыгрыши стандартов. А еще центрбек «Зари» стал лидером УПЛ-2024/25 по перехватам мяча (188), что свидетельствует о его неплохом понимании футбола и умении грамотно располагаться на поле.

Минусы в потенциальном подписании Джордана, безусловно, также можно найти. Наиболее очевидные из них – это тот факт, что центрбек «Зари» является легионером, а в нынешнем «Динамо» иностранцы пока как-то не очень приживаются, ярким примером чего является экс-форвард луганчан Герреро, хорошо демонстрировавший себя в стане «мужиков», но абсолютно провалившийся в рядах «бело-синих».

Альтернативный вариант – Артем Шабанов («Александрия»)

ФК Александрия. Артем Шабанов

В качестве альтернативы для «Динамо» можно назвать Артема Шабанова из «Александрии», интерес к которому в последнее время, если доверять инсайдам, киевский клуб как раз и проявляет.

Объективно говоря, Шабанов – один из наиболее недооцененных центрбеков отечественного чемпионата за последние годы. Он показал свой потенциал еще в «Волыни», «Стали» и «Олимпике», после чего заслужил приглашение в «Динамо», но там, несмотря на 77 официальных матчей за «бело-синих», в какой-то момент от Артема решили отказаться. Дальнейший вояж в Польшу и Венгрию оказался для Шабанова неудачным, но после возвращения в УПЛ, где центрбек сперва оказался в рядах «Полесья», а в сезоне-2024/25 – «Александрии», он буквально воспрял из пепла как мифическая птица Феникс.

Шабанов – это левоногий и весьма сбалансированный центральный защитник, который, во-первых, уже знаком с «Динамо», во-вторых, вряд ли будет чересчур дорогой опцией для усиления (его контракт с «Александрией» истекает летом 2026-го, плюс нужно учитывать возраст исполнителя – 33 года), а в-третьих, является шестым в рейтинге лучших центрбеков УПЛ по версии Wyscout. Откровенно, если бы не возраст, то Шабанова стоило бы поменять местами с Джорданом…

Фланговый полузащитник

Приоритетный вариант – Владислав Велетень («Колос»)

ФК Колос. Владислав Велетень

22-летний вингер Владислав Велетень видится, пожалуй, идеальным вариантом для «Динамо» на внутреннем рынке. Во-первых, в текущем сезоне этот футболист продемонстрировал очень существенный прогресс, став безусловно ключевой фигурой для своей команды. Во-вторых, Велетень – это воспитанник академии «Динамо», где в свое время в нем, очевидно, не рассмотрели перспектив и отпустили свободным агентом, что ныне может добавить игроку мотивации вернуться и показать, насколько ошибочным было прошлое решение. В-третьих, стиль игры Владислава подходит под игровые концепции штаба Шовковского.

Велетень может дать «Динамо» не только результативность (в «Колосе», который сам по себе никогда не славился существенным количеством забитых мячей Влад с 3 голами оказался вторым в списке лучших бомбардиров команды), но и скорость в работе на флангах. В УПЛ-2024/25 Велетень оказался третьим по такому статистическому компоненту как рывки с продвижением (96), уступив только бразильским легионерам Хуану Альвине Безерре из «Александрии» (98) и Кевину из «Шахтера» (113). Кроме того, Велетень – безусловный лидер турнира по выполненным навесам (110), что для «Динамо», которое является третьим в УПЛ-2024/25 по этому компоненту, также важно. Плюс – Велетень еще и чрезвычайно техничный исполнитель. На его счету 155 обводок, а это третий результат в лиге после все тех же Безерры (174) и Кевина (176).

Важно отмечать, что Велетень имеет контракт с «Колосом» до лета 2026 года. Этот фактор, при стремлении вингера покинуть клуб, может вынудить ковалевцев уже этим летом быть куда более сговорчивыми, так как позволить себе потерять такого исполнителя бесплатно «Колос» просто не имеет права.

Альтернативный вариант – Ибрагим Кане («Ворскла»)

ФК Ворскла. Ибрагим Кане

24-летний малийский вингер Ибрагим Кане уже находится в фокусе внимания «Динамо», и в целом это более чем объяснимо. Африканец уже довольно продолжительное время находится в Украине, прибыв сюда еще в сентябре 2018-го. За это время из абсолютного ноунейма Кане дорос до уровня игрока сборной Мали, в которой дебютировал летом 2021-го.

В «Ворскле» процесс становления Кане проходил постепенно. Поначалу он был исключительно игроком резерва, затем – ротации, а в последних двух сезонах Ибрагим – это ключевой футболист полтавчан, от действий которого во многом зависит результат. Важно отмечать, что в «Ворскле» Кане показывает одно из ключевых качеств, необходимых для объективной оценки уровня футболиста – стабильность выступлений. Малийского легионера нельзя называть невероятно результативным, однако он хорош в обращении с мячом, имеет неплохую скорость и пластику, хорошо подготовлен физически.

Статистически Кане выделяется тем, что в сезоне-2024/25 в УПЛ вошел в топ-5 игроков, которые собрали на себе максимальное количество фолов. Для «Динамо» подобный показатель, откровенно говоря, не настолько важный, как для «Ворсклы», где ставка на стандарты все же более высокая, но… Объективно от подписания Кане киевлянам не стоило бы отказываться, хотя и потенциальных минусов у этой сделки хватает – это и немалая запросная стоимость (поговаривают об 1 миллионе евро), и статус легионера, что как и в случае с Джорданом, может оказаться дополнительным фактором риска. Поэтому Ибрагима мы и обозначаем лишь в статусе альтернативного варианта…

Нападающий

Приоритетный вариант – Егор Твердохлеб («Кривбасс»)

ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Сезон-2024/25 позволил абсолютно по-новому раскрыться в отечественном клубном футболе Егору Твердохлебу. Этот номинальный атакующий полузащитник забил 14 мячей в УПЛ (ни единого из них с пенальти!), что позволило ему стать вторым в бомбардирской гонке чемпионата. Победителю – Владиславу Ванату из «Динамо» – представитель «Кривбасса» в итоге проиграл только три мяча, при том, что форвард «бело-синих» дважды в сезоне забивал с «точки».

Номинально в «Динамо» Твердохлеб мог бы стать великолепной заменой для Виталия Буяльского, если тот вдруг пожелает покинуть Украину. Учитывая желание руководства «бело-синих» сохранить в рядах команды Ваната, как минимум до итогов квалификации еврокубков, Егор мог бы составить абсолютно убойный тандем с Владиславом в атаке «Динамо». А в случае, если «бело-синие» все-таки продадут Ваната, то и заменить его на позиции центрфорварда, так как в этом амплуа Егор себя также уже пробовал.

Любопытно, что по количеству ударов по воротам соперника Твердохлеб, как и Ванат, не входит даже в топ-10 УПЛ-2024/25, однако на голевой эффективности Егора это никак не сказывается. Кроме того, Твердохлеб очень хорош в игре на втором этаже, что немаловажно для «Динамо», делающего ставку на навесы, и было бы идеальной опцией, если бы в стан киевлян перебрался еще и Велетень. В сезоне-2024/25 именно Твердохлеб стал лидером чемпионата по количеству забитых мячей головой – 5.

Что касается контрактных обязательств, то здесь «Динамо» будет уже не так и легко. Трудовой договор Твердохлеба с «Кривбассом» рассчитан до конца 2027 года, а его оценочная стоимость на Transfermarkt равна 800 тысячам евро. Немало по нынешним меркам для «Динамо», но попробовать договориться с криворожанами все-таки стоит. В конце концов, «бело-красно-черные» не избалованы дорогостоящими продажами своих футболистов, а их рекордной исходящей сделкой является трансфер Бескоровайного в «Полесье» за 900 тысяч евро. Как минимум шанс договориться с криворожанами у «Динамо» есть, если киевляне вообще пожелают это делать…

Альтернативный вариант – Ярослав Карабин («Рух»)

ФК Рух. Ярослав Карабин

Воспитанник академий «Карпат» и «Руха» Ярослав Карабин в завершившемся сезоне также продемонстрировал существенный прогресс. Ему наконец-то удалось стать важной фигурой для «желто-черных», и в 30 поединках УПЛ Карабин отличился 13 результативными действиями (6 голов и 7 ассистов). Причем Ярослав стал не только лучшим бомбардиром в рядах своей команды, но и ее лучшим ассистентом.

«Динамо» Карабин может быть интересен, прежде всего, своей универсальностью. Этот исполнитель может сыграть как непосредственно в центре нападения, так и на любом из флангов. Минувшей зимой в СМИ писали об интересе к Ярославу со стороны «Кайзерслаутерна» из Второй Бундеслиги Германии, однако тогда до сделки так и не дошло.

Этим летом подписать футболиста из «Руха» для «Динамо», пожалуй, будет проще, учитывая тот факт, как изменилось отношение владельца «желто-черных» к своему детищу. Что правда, контракт Карабина с львовянами рассчитан еще на два сезона, и поторговаться за игрока все равно придется, хотя можно попытаться обойтись традиционными на украинском рынке обещаниями – процента от продажи в будущем, рассрочкой, а то и вовсе оформить частичный «кадровый бартер».

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Как бы там ни было, а вариантов на внутреннем рынке у «Динамо» в настоящий момент действительно хватает. Шесть кандидатов выше – это лишь верхушка «айсберга». При еще более скрупулезной аналитической работе этот список может быть расширен в разы. Главное – насколько существенными будут ресурсы киевлян и насколько буквально амбиции руководства клуба из словесной плоскости перетекут в материальную. Но это лето в «Динамо» точно обещает быть интересным…