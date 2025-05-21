Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер

Киевское «Динамо» интересуется украинским центральным защитником «Александрии» Артемом Шабановым, сообщает издание ТаТоТаке.

Напомним, 33-летний футболист уже защищал цвета столичного клуба в 2018-2022 годах, отыграв за «бело-синих» 77 поединков.

В сезоне 2024/25 Артем Шабанов провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-игрока киевского «Динамо» в 250 тысяч евро.

Интересно, что ранее сообщалось об интересе к Артему Шабанову со стороны донецкого «Шахтера».