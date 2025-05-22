Суркис назвал 3 позиции, которые Динамо усилит летом
Президент киевского клуба считает, что команде нужен центрбек, левый полузащитник и нападающий
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился трансферными планами столичного клуба на летнее окно:
«Надеюсь, что усиления будут. Сейчас идет разговор с Александром Владимировичем Шовковским. Нам нужен центральный защитник, мы хотели бы левого полузащитника и нападающего».
В сезоне 2024/25 «Динамо» стало чемпионом Украинской Премьер-лиги, набрав 69 очков в 29 матчах. Команда также дошла до финала Кубка Украины, где уступила донецкому «Шахтеру» (1:1, 5:6 по пенальти).
Ранее уже были раскрыты трансферные планы «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард продолжает восстанавливаться после травмы и готов сыграть в ближайшем матче
Ефиму Полонскому было 86 лет