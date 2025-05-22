Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис назвал 3 позиции, которые Динамо усилит летом
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 15:01 |
1768
6

Суркис назвал 3 позиции, которые Динамо усилит летом

Президент киевского клуба считает, что команде нужен центрбек, левый полузащитник и нападающий

22 мая 2025, 15:01 |
1768
6
Суркис назвал 3 позиции, которые Динамо усилит летом
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился трансферными планами столичного клуба на летнее окно:

«Надеюсь, что усиления будут. Сейчас идет разговор с Александром Владимировичем Шовковским. Нам нужен центральный защитник, мы хотели бы левого полузащитника и нападающего».

В сезоне 2024/25 «Динамо» стало чемпионом Украинской Премьер-лиги, набрав 69 очков в 29 матчах. Команда также дошла до финала Кубка Украины, где уступила донецкому «Шахтеру» (1:1, 5:6 по пенальти).

Ранее уже были раскрыты трансферные планы «Динамо».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
Артета лично встретился с чемпионом Европы, чтобы перехватить его у Реала
Перед игрой с Динамо. Ключевой полузащитник Колоса вернулся в общую группу
Игорь Суркис трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев
Дмитрий Вус Источник: FootballHub
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик во время интервью узнал, что его не вызвали в сборную Украины
Футбол | 22 мая 2025, 14:21 2
Довбик во время интервью узнал, что его не вызвали в сборную Украины
Довбик во время интервью узнал, что его не вызвали в сборную Украины

Форвард продолжает восстанавливаться после травмы и готов сыграть в ближайшем матче

Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Другие виды | 21 мая 2025, 15:11 0
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов

Ефиму Полонскому было 86 лет

Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Футбол | 22.05.2025, 07:46
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Бокс | 21.05.2025, 22:05
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Клуб УПЛ получил разрешение увеличить квоту болельщиков на несколько тысяч
Футбол | 22.05.2025, 11:47
Клуб УПЛ получил разрешение увеличить квоту болельщиков на несколько тысяч
Клуб УПЛ получил разрешение увеличить квоту болельщиков на несколько тысяч
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Aleksandr Vorobiov
Какое усиление? Кем? У сюркиса нет денег, какое может быть усиление? Да ещё и должен. 
Ответить
0
potemkin78
а вратарскую?
Ответить
0
DaVinci
Якщо серйозно, не розумію чого наші клуби не працюють з вільними агентами. Всі топ клуби вже за такими ганяються. Хай не самих топових, але якісних гравців можна запрошувати 
Ответить
0
DaVinci
Там Віктор Ліндельоф, Серхіо Регіон і Домінік Калверт-Льюїн будуть вільними агентами цього літа. Забирайте
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
vovei
Убери Короваева и больше ничего не надо 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
21.05.2025, 07:40 66
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
22.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
21.05.2025, 10:09 1
Футбол
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
21.05.2025, 03:28
Бокс
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
22.05.2025, 07:00 3
Футбол
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
21.05.2025, 04:45 1
Хоккей
Английское противостояние в финале. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы
Английское противостояние в финале. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы
21.05.2025, 23:58 33
Футбол
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем