Источник: Динамо нацелилось на легионера. Назван отпугивающий ценник
Киевский клуб интересуется Ибрахимом Кане из «Ворсклы»
Киевское «Динамо» интересуется малийским фланговым полузащитником полтавской «Ворсклы» Ибрахимом Кане, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, полтавчане хотят получить за 24-летнего футболиста 1 миллион долларов, и есть сомнения, что столичный клуб согласится выплатить эту сумму.
Отмечается, что также на игрока претендует ковалевский «Колос», который также не готов платить 1 миллион долларов.
В сезоне 2024/25 Ибрахим Кане провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» интересуется Артемом Шабановым.
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