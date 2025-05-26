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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 10:27 |
3121
4

Источник: Динамо нацелилось на легионера. Назван отпугивающий ценник

Киевский клуб интересуется Ибрахимом Кане из «Ворсклы»

26 мая 2025, 10:27 |
3121
4
Источник: Динамо нацелилось на легионера. Назван отпугивающий ценник
ФК Ворскла. Ибрахим Кане

Киевское «Динамо» интересуется малийским фланговым полузащитником полтавской «Ворсклы» Ибрахимом Кане, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, полтавчане хотят получить за 24-летнего футболиста 1 миллион долларов, и есть сомнения, что столичный клуб согласится выплатить эту сумму.

Отмечается, что также на игрока претендует ковалевский «Колос», который также не готов платить 1 миллион долларов.

В сезоне 2024/25 Ибрахим Кане провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» интересуется Артемом Шабановым.

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Ибрахим Кане Ворскла Полтава Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас Колос Ковалевка
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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Tea with milk
И Онану из МЮ,
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easterly
джерело....
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kadaad
Очередной Гереро?
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0
Gargantua81
бред какой то
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0
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