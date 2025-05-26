Источник: Динамо нацелилось на легионера. Назван отпугивающий ценник

Киевское «Динамо» интересуется малийским фланговым полузащитником полтавской «Ворсклы» Ибрахимом Кане, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, полтавчане хотят получить за 24-летнего футболиста 1 миллион долларов, и есть сомнения, что столичный клуб согласится выплатить эту сумму.

Отмечается, что также на игрока претендует ковалевский «Колос», который также не готов платить 1 миллион долларов.

В сезоне 2024/25 Ибрахим Кане провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» интересуется Артемом Шабановым.