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Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 10:56 |
990
1

Форвардом Руха заинтересовался клуб из Германии

Ярослав Карабин пребывает «на карандаше» у «Кайзерслаутерна»

14 февраля 2025, 10:56 |
990
1
Форвардом Руха заинтересовался клуб из Германии
fcruhlviv.com. Ярослав Карабин

22-летний центрфорвард «Руха» Ярослав Карабин может продолжить карьеру в Западной Европе.

По информации источника, интерес к украинцу проявляет клуб Второй немецкой Бундеслиги «Кайзерслаутерн».

Не исключается, что трансфер Карабина в Германию может состояться уже ближайшим летом.

Контракт Карабина с «Рухом» действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне Ярослав сыграл 17 матчей в УПЛ, отметившись 5 голами и 3 ассистами.

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Алексей Сливченко Источник: ТаТоТаке
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Віталій Ткачук
Якщо має бажання, то хай переходить. Кайзерслаутерн не так давно навіть Салатницю брав. Зараз не знаю що вони там.
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