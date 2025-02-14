Форвардом Руха заинтересовался клуб из Германии

22-летний центрфорвард «Руха» Ярослав Карабин может продолжить карьеру в Западной Европе.

По информации источника, интерес к украинцу проявляет клуб Второй немецкой Бундеслиги «Кайзерслаутерн».

Не исключается, что трансфер Карабина в Германию может состояться уже ближайшим летом.

Контракт Карабина с «Рухом» действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне Ярослав сыграл 17 матчей в УПЛ, отметившись 5 голами и 3 ассистами.