Украина. Премьер лига14 февраля 2025, 10:56 |
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Форвардом Руха заинтересовался клуб из Германии
Ярослав Карабин пребывает «на карандаше» у «Кайзерслаутерна»
14 февраля 2025, 10:56 |
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22-летний центрфорвард «Руха» Ярослав Карабин может продолжить карьеру в Западной Европе.
По информации источника, интерес к украинцу проявляет клуб Второй немецкой Бундеслиги «Кайзерслаутерн».
Не исключается, что трансфер Карабина в Германию может состояться уже ближайшим летом.
Контракт Карабина с «Рухом» действует до лета 2027 года.
В текущем сезоне Ярослав сыграл 17 матчей в УПЛ, отметившись 5 голами и 3 ассистами.
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Комментарии 1
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Якщо має бажання, то хай переходить. Кайзерслаутерн не так давно навіть Салатницю брав. Зараз не знаю що вони там.
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