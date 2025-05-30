ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил о подписании суперзвезды мирового футбола
Трент Александер-Арнольд официально стал игроком королевского клуба
Мадридский «Реал» официально объявил о подписании английского правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.
Он подписал с королевским клубом 6-летний контракт.
В составе «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд провел 354 матча, забил 23 гола, отдал 92 ассиста и выиграл 9 титулов, из которых 1 Лига чемпионов и 2 АПЛ.
В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Ранее мадридский «Реал» официально объявил о подписании защитника «Борнмута» Дина Хёйсена.
🤩 #WelcomeTrent 🤩 pic.twitter.com/FkySMnU5cs— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 30, 2025
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