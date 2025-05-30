ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил о подписании суперзвезды мирового футбола

Мадридский «Реал» официально объявил о подписании английского правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

Он подписал с королевским клубом 6-летний контракт.

В составе «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд провел 354 матча, забил 23 гола, отдал 92 ассиста и выиграл 9 титулов, из которых 1 Лига чемпионов и 2 АПЛ.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее мадридский «Реал» официально объявил о подписании защитника «Борнмута» Дина Хёйсена.