Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил о подписании суперзвезды мирового футбола
Испания
30 мая 2025, 13:08 | Обновлено 30 мая 2025, 13:32
1499
1

ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил о подписании суперзвезды мирового футбола

Трент Александер-Арнольд официально стал игроком королевского клуба

30 мая 2025, 13:08 | Обновлено 30 мая 2025, 13:32
1499
1
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил о подписании суперзвезды мирового футбола
ФК Ливерпуль. Трент Александер-Арнольд

Мадридский «Реал» официально объявил о подписании английского правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

Он подписал с королевским клубом 6-летний контракт.

В составе «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд провел 354 матча, забил 23 гола, отдал 92 ассиста и выиграл 9 титулов, из которых 1 Лига чемпионов и 2 АПЛ.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее мадридский «Реал» официально объявил о подписании защитника «Борнмута» Дина Хёйсена.

По теме:
Не бесплатно. Известно, сколько Реал заплатил Ливерпулю за Трента
Отправляли запрос. Подробности о интересе Динамо к Клейтону
Гранд нацелился на нападающего Реала. Игрок может покинуть Мадрид
Ливерпуль трансферы Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
Футбол | 29 мая 2025, 17:07 3
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ

Егор Ярмолюк продолжил сотрудничество с «Брентфордом»

ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Футбол | 29 мая 2025, 21:31 49
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань

Украинский специалист выбрал «Полесье»

Реал и Атлетико готовят безумный обмен звездами. Как это возможно?
Футбол | 29.05.2025, 13:20
Реал и Атлетико готовят безумный обмен звездами. Как это возможно?
Реал и Атлетико готовят безумный обмен звездами. Как это возможно?
Как УЕФА использует Сафонова, чтобы изменить отношение к россиянам
Футбол | 30.05.2025, 08:00
Как УЕФА использует Сафонова, чтобы изменить отношение к россиянам
Как УЕФА использует Сафонова, чтобы изменить отношение к россиянам
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань назвал штаб, с которым будет работать в Полесье
Футбол | 30.05.2025, 12:19
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань назвал штаб, с которым будет работать в Полесье
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань назвал штаб, с которым будет работать в Полесье
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Все таки домовились, щоб на клубному чемпіонаті світу за Реал зіграв
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
28.05.2025, 16:30 1
Футбол
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
29.05.2025, 07:00 1
Футбол
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
29.05.2025, 00:20 1
Теннис
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
28.05.2025, 17:10 32
Теннис
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
28.05.2025, 12:28 2
Футбол
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
Промоутер: «Он побьет Усика, это 100%, но не сейчас»
29.05.2025, 00:25 1
Бокс
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
Йожеф САБО: «Он не хочет тренировать Шахтер. Понимает, что не потянет»
28.05.2025, 11:29 3
Футбол
Украина впервые в 21 веке обыграла Польшу в волейбол
Украина впервые в 21 веке обыграла Польшу в волейбол
28.05.2025, 23:37 18
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем