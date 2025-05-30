ОФИЦИАЛЬНО. Новый контракт не помог. Клуб Серии А уволил тренера
Раффаэле Палладино покинул «Фиорентину»
Главный тренер итальянского клуба «Фиорентина» Раффаэле Палладино официально покинул пост наставника команды.
По информации пресс-службы «фиалок», тренер вместе со своими помощниками расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.
Интересно, что в мае этого года «Фиорентина» продлила сотрудничество с Палладино до лета 2027 года.
Раффаэле возглавил команду в начале текущего сезона. Под его руководством «фиалки» провели 53 матча: 26 побед, 12 ничьих и 15 поражений.
В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» заняла шестое место, набрав 65 очков за сезон. Со следующего сезона клуб будет участвовать в квалификации Лиги конференций.
RISOLTO IL CONTRATTO CON PALLADINO— ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 30, 2025
Comunicato ufficiale: https://t.co/a7jo7vwYYY pic.twitter.com/xC2gisWSv3
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