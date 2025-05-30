ОФИЦИАЛЬНО. Новый контракт не помог. Клуб Серии А уволил тренера

Главный тренер итальянского клуба «Фиорентина» Раффаэле Палладино официально покинул пост наставника команды.

По информации пресс-службы «фиалок», тренер вместе со своими помощниками расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

Интересно, что в мае этого года «Фиорентина» продлила сотрудничество с Палладино до лета 2027 года.

Раффаэле возглавил команду в начале текущего сезона. Под его руководством «фиалки» провели 53 матча: 26 побед, 12 ничьих и 15 поражений.

В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» заняла шестое место, набрав 65 очков за сезон. Со следующего сезона клуб будет участвовать в квалификации Лиги конференций.