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Вторая лига
Пробой
30.05.2025 13:30 – FT 2 : 3
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Колос-2 Ковалевка
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Украина. Вторая лига
30 мая 2025, 16:26 | Обновлено 30 мая 2025, 16:40
235
0

Вторая лига. В драматичной борьбе чемпионство завоевал Пробой

Победитель противостояния «Пробоя» и «Колоса-2» определился по результатам серии пенальти

30 мая 2025, 16:26 | Обновлено 30 мая 2025, 16:40
235
0
Вторая лига. В драматичной борьбе чемпионство завоевал Пробой
ФК Колос-2

В пятницу, 30 мая, состоялся ответный матч финального противостояния за золотые медали Второй лиги между командами «Пробой» Городенка и «Колос-2» Ковалевка. Первая встреча команд состоялась 23 мая и завершилась победой «Пробоя» со счетом 1:0.

«Колосу-2» нужно было отыгрывать отставание, но команда пропустила первой. На 37-й минуте «Пробой» вышел вперед благодаря автоголу. После подачи углового один из игроков «Колоса-2» отправил мяч в свои ворота.

На 64-й минуте Богдан Оринчак удвоил преимущество хозяев поля. Казалось бы победа у «Пробоя» уже в кармане.

Но тут «Колос-2» проснулся. Иван Головкин и Даниил Колесник сравняли счет. А в компенсированное время Сергей Шевчук отправил в ворота «Пробоя» третий мяч.

Игра перешла в екстратаймы, но забить командам не удалось. А в серии пенальти точнее были игроки «Пробоя» - 4:3

Вторая лига. Финал. Второй матч. 30 мая, Городенка

«Пробой» Городенка – «Колос-2» Ковалевка – 2:3 (по пенальти – 4:3)

Голы: автогол, 37, Оринчак, 64 – Головкин, 73, Колесник, 82, Шевчук, 90+1

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Шевчук (Колос-2 Ковалевка).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Колесник (Колос-2 Ковалевка).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Головкин (Колос-2 Ковалевка).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Орынчак (Пробой).
37’
ГОЛ ! Автогол забил игрок команды Колос-2 Ковалевка.
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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Пробой Городенка Колос-2 Ковалевка Богдан Оринчак Иван Головкин Даниил Колесник Сергей Шевчук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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