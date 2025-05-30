Вторая лига. В драматичной борьбе чемпионство завоевал Пробой

В пятницу, 30 мая, состоялся ответный матч финального противостояния за золотые медали Второй лиги между командами «Пробой» Городенка и «Колос-2» Ковалевка. Первая встреча команд состоялась 23 мая и завершилась победой «Пробоя» со счетом 1:0.

«Колосу-2» нужно было отыгрывать отставание, но команда пропустила первой. На 37-й минуте «Пробой» вышел вперед благодаря автоголу. После подачи углового один из игроков «Колоса-2» отправил мяч в свои ворота.

На 64-й минуте Богдан Оринчак удвоил преимущество хозяев поля. Казалось бы победа у «Пробоя» уже в кармане.

Но тут «Колос-2» проснулся. Иван Головкин и Даниил Колесник сравняли счет. А в компенсированное время Сергей Шевчук отправил в ворота «Пробоя» третий мяч.

Игра перешла в екстратаймы, но забить командам не удалось. А в серии пенальти точнее были игроки «Пробоя» - 4:3

Вторая лига. Финал. Второй матч. 30 мая, Городенка

«Пробой» Городенка – «Колос-2» Ковалевка – 2:3 (по пенальти – 4:3)

Голы: автогол, 37, Оринчак, 64 – Головкин, 73, Колесник, 82, Шевчук, 90+1

Видеозапись матча