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Украина. Вторая лига
31 мая 2025, 18:11 |
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Пробой – Колос-2 – 2:3 (пенальти – 4:3). Видео голов и обзор матча

Обладатель золотых медалей Второй лиги определился по результатам серии пенальти

31 мая 2025, 18:11 |
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0
Пробой – Колос-2 – 2:3 (пенальти – 4:3). Видео голов и обзор матча
ФК Пробой

В пятницу, 30 мая, состоялся ответный матч финального противостояния за золотые медали Второй лиги между командами «Пробой» Городенка и «Колос-2» Ковалевка. Первая встреча команд завершилась победой «Пробоя» со счетом 1:0.

«Колосу-2» необходимо было отыгрывать отставание, однако команда пропустила первой. На 37-й минуте «Пробой» вышел вперед.

На 64-й минуте Богдан Оринчак удвоил преимущество хозяев поля. Казалось, что победа у «Пробоя» уже в кармане.

И тут «Колос-2» проснулся. Иван Головкин и Даниил Колесник сравняли счет. А в компенсированное время Сергей Шевчук отправил в ворота «Пробоя» третий мяч.

Игра перешла в екстратаймы, но забить командам не удалось. А в серии пенальти точнее были игроки «Пробоя» - 4:3

Вторая лига. Финал. Второй матч. 23 мая, Городенка

«Пробой» Городенка – «Колос-2» Ковалевка – 2:3 (по пенальти – 4:3)

Голы: Фелипович, 37, Оринчак, 64 – Головкин, 73, Колесник, 82, Шевчук, 90+1

Первый матч – 1:0

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Вторая лига Украины видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Пробой Городенка Колос-2 Ковалевка Богдан Оринчак Иван Головкин Даниил Колесник Сергей Шевчук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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