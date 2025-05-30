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Вторая лига
Пробой
30.05.2025 13:30 - : -
Колос-2 Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
30 мая 2025, 12:35 | Обновлено 30 мая 2025, 13:30
150
0

Пробой Городенка – Колос-2 Ковалевка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 мая в 13:30 видеотрансляцию ответного матча финала Второй лиги

30 мая 2025, 12:35 | Обновлено 30 мая 2025, 13:30
150
0
Пробой Городенка – Колос-2 Ковалевка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

30 мая в 13:30 состоится ответный матч плей-офф за золотые награды Второй лиги в сезоне 2025/26.

В матче за первое место в Городенке сыграют победители групп – Пробой и Колос-2 Ковалевка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче на выезде выиграла команда из Городенки в один гол (1:0).

Победитель матча повысится в классе, а проигравшая команда проведет переходной плей-офф с командой Первой лиги.

Вторая лига. Финал, ответный матч. 30 мая. 13:30. Пробой – Колос-2

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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