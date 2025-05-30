Пробой Городенка – Колос-2 Ковалевка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 мая в 13:30 состоится ответный матч плей-офф за золотые награды Второй лиги в сезоне 2025/26.

В матче за первое место в Городенке сыграют победители групп – Пробой и Колос-2 Ковалевка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче на выезде выиграла команда из Городенки в один гол (1:0).

Победитель матча повысится в классе, а проигравшая команда проведет переходной плей-офф с командой Первой лиги.

Вторая лига. Финал, ответный матч. 30 мая. 13:30. Пробой – Колос-2