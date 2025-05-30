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Украина. Вторая лига30 мая 2025, 12:35 | Обновлено 30 мая 2025, 13:30
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Пробой Городенка – Колос-2 Ковалевка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 мая в 13:30 видеотрансляцию ответного матча финала Второй лиги
30 мая 2025, 12:35 | Обновлено 30 мая 2025, 13:30
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30 мая в 13:30 состоится ответный матч плей-офф за золотые награды Второй лиги в сезоне 2025/26.
В матче за первое место в Городенке сыграют победители групп – Пробой и Колос-2 Ковалевка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом матче на выезде выиграла команда из Городенки в один гол (1:0).
Победитель матча повысится в классе, а проигравшая команда проведет переходной плей-офф с командой Первой лиги.
Вторая лига. Финал, ответный матч. 30 мая. 13:30. Пробой – Колос-2
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