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Вторая лига
Пробой
30.05.2025 13:30 - : -
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Украина. Вторая лига
28 мая 2025, 17:36 |
139
0

Пробой – Колос-2. Прогноз и анонс на финальный матч Второй лиги Украины

Матч начнется 30 мая в 13:30 по Киеву

28 мая 2025, 17:36 |
139
0
Пробой – Колос-2. Прогноз и анонс на финальный матч Второй лиги Украины
ФК Колос-2

В пятницу, 30 мая состоится второй матч финала борьбы за 1-е место Второй лиги Украины между «НК Пробой» и «Колос-2». За Киевом игра начнется в 13:30.

Пробой Городенка

Коллектив обеспечил себе первенство в группе А еще за несколько туров до завершения основной части сезона – за 18 игр команда завоевала 41 очко, что на 8 больше, чем у ближайших конкурентов. В Кубке Украины «Пробий» смог добраться до 1/8 финала, но там потерпел поражение от черновицкой «Буковины». В первой игре финального этапа чемпионата клуб минимально победил «Колос-2», поэтому сегодня городенковскую команду устроит даже ничья.

Колос-2

Команда завоевала 39 очков за 18 игр и смогла обеспечить себе 1-е место в группе Б еще за 1 тур до завершения чемпионата. В Кубке Украины коллектив не участвовал, ведь на этом турнире запрещено выступать «дублям» клубов. В первом матче финала за чемпионство во Второй лиге «Колос-2» уступил со счетом 0:1, поэтому обязательно должен играть в этом поединке.

Напомним, что победитель этого 2-матчевого противостояния получит прямое повышение в Первую лигу, а команде-лузеру придется играть в переходных матчах.

Личные встречи

До этого сезона команды ни разу не встречались в официальных поединках.

Интересные факты

  • Ни одна команда чемпионата не забила больше голов, чем «Пробий» в этом сезоне Второй лиги – 42 мяча.
  • «Пробий» завоевал 24 очка в 9 домашних играх лиги этого сезона – лучший показатель среди всех клубов чемпионата.
  • «Колос-2» выиграл 3 из 7 матчей этого года, «Пробий» – 6/7.
  • «Колос-2» потерпел 3 поражения в последних 4 выездных играх Второй лиги.

Возможные стартовые составы

Пробой: Пицан – Радульский, Белый, Савчин, Фелипович – Секач, Оринчак, Харук, Борисевич – Семотюк, Палагнюк

Колос-2: Михеев – Сокол, Канаев, Терехов, Харжевский – Недоля – Дымнич, Головкин, Шевчук, Хруль – Колесник

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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