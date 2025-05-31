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  4. Кривбасс 31 мая представит нового главного тренера, уже известно его имя
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 04:27 | Обновлено 31 мая 2025, 04:44
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1

Кривбасс 31 мая представит нового главного тренера, уже известно его имя

Нидерландский специалист Патрик ван Леувен возглавит криворожскую команду

31 мая 2025, 04:27 | Обновлено 31 мая 2025, 04:44
100
1
Кривбасс 31 мая представит нового главного тренера, уже известно его имя
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

Криворожский «Кривбасс» определился с новым наставником. Главным тренером команды станет Патрик ван Леувен, согласно сообщениям нескольких источников.

Презентация нидерландского специалиста в статусе нового коуча «Кривбасса» состоится уже 31 мая в Кривом Роге.

Президент клуба Константин Караманиц рассматривал множество кандидатур, однако в итоге остановил выбор на бывшем наставнике «Зари» и «Шахтера».

Последним местом работы ван Леувена был «Металлист 1925», который он возглавлял до 18 мая 2025 года. Харьковская команда заняла третье место в Первой лиге и вышла в стыковые матчи за путёвку в УПЛ.

Также в его резюме– работа с молодежными командами тель-авивского «Маккаби» и опыт работы спортивным директором в казахстанском «Кайрате».

В ближайшее время ожидается официальное подтверждение от криворожского клуба, который в текущем сезоне занял 5-е место под руководством Юрия Вернидуба, решившего покинуть команду по окончании сезона.

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Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига Константин Караманиц Металлист 1925
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Saltovka
А Вернидуб в М-1925. Рокировочка однако.
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