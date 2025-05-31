Кривбасс 31 мая представит нового главного тренера, уже известно его имя

Криворожский «Кривбасс» определился с новым наставником. Главным тренером команды станет Патрик ван Леувен, согласно сообщениям нескольких источников.

Презентация нидерландского специалиста в статусе нового коуча «Кривбасса» состоится уже 31 мая в Кривом Роге.

Президент клуба Константин Караманиц рассматривал множество кандидатур, однако в итоге остановил выбор на бывшем наставнике «Зари» и «Шахтера».

Последним местом работы ван Леувена был «Металлист 1925», который он возглавлял до 18 мая 2025 года. Харьковская команда заняла третье место в Первой лиге и вышла в стыковые матчи за путёвку в УПЛ.

Также в его резюме– работа с молодежными командами тель-авивского «Маккаби» и опыт работы спортивным директором в казахстанском «Кайрате».

В ближайшее время ожидается официальное подтверждение от криворожского клуба, который в текущем сезоне занял 5-е место под руководством Юрия Вернидуба, решившего покинуть команду по окончании сезона.