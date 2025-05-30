Футбольный мир станет хуже. Как чемпионство Наполи повлияет на Серию А?

«Наполи» – чемпион Италии. И это... хорошо? Потому что за 6 лет в этой лиге было аж 4 чемпиона – больше, чем в любом из топ-чемпионатов Европы. Для разнообразия и ощущения наличия конкуренции – именно то, что нужно. Да и за Конте радостно, ведь «Тоттенхэм» не завершил его карьеру на высоком уровне. Антонио все еще может побеждать, по крайней мере с командами, которые не имеют топ-состава. Есть положительная эмоция и от триумфов тех же Лукаку и Мактоминея – ненужных другим сильным клубам игроков, которые в Неаполе стали не просто звездами, а даже настоящими героями, выигравшими титул не благодаря – а вопреки обстоятельствам. Можно занять противоположную позицию – быть разочарованным из-за того, что Серию А выиграла команда, футбол которой – непривлекательный. Впрочем, в любом случае какая-то эмоция – положительная или отрицательная – есть, и она очевидна, прямо на поверхности. Но можно и даже нужно копать глубже. Вплоть до тех пор, пока не докопаешься до вопроса «что дальше?».

В этом материале роем именно до этого момента. Смотрим в будущее и делаем предположения, на что может повлиять в долгосрочной перспективе чемпионство неаполитанцев. Спойлер: за итальянскую лигу уже страшно.

Конте не позовут готовые топы

Отбросим опыт тренера с «Ювентусом». Что после? Он выиграл АПЛ с «Челси» тогда, когда «синие» не имели лучшего состава в стране. По средней стоимости футболиста они уступали не только тому же «Манчестер Сити», но даже «Тоттенхэму». Однако итог – аж 93 набранных балла. С того момента прошло 8 сезонов, и за все это время больше очков было только у 4-х клубов, последний раз – аж в 2020-м году. То есть та сборка Конте не просто выдала хороший сезон – она провела один из лучших сезонов для всех клубов АПЛ за последнее десятилетие. С Мозесом на фланге. С Костой в центре нападения. С Луизом в обороне. С Педро, Алонсо, Матичем... И все это сильные футболисты, но выиграли бы они хотя бы один титул, если бы играли в основе у, например, Гвардиолы или Клоппа? Ну, они бы не играли. Но даже если бы играли – очень вряд ли. Конте выиграл АПЛ с качественными – но не со звездными футболистами.

И сейчас пошел даже дальше. По цене футболистов состава «Наполи» вне топ-4 Серии А. Выше не только «Интер» и «Аталанта», но и «Милан» с «Ювентусом». Однако смотрим на таблицу – и фиксируем триумф именно неаполитанцев в чемпионской гонке. Благодаря чему? Благодаря работе Конте. Тот получил сильный состав – и одолел на дистанции всех тех, кто имел либо еще лучше, либо просто больше опций. Идеальный футболист Антонио – игрок-функция, имеющий четкую задачу на поле и прилагающий максимум усилий для ее выполнения. А если так, то этот исполнитель может и не быть звездой. Трудолюбивым – да, звездой – нет. В том и смысл. Футбол Конте – максимально конкретный, поэтому тренер способен обставлять команды, которые этой конкретики не имеют. Например, «Милан» может рассчитывать на самого Леау, но не может его использовать наилучшим образом. А вот «Наполи» – только на «какого-то» Политано, но может использовать его лучшие скиллы. Результат в таблице.

Еще Антонио имел опыт с «Интером», выигравшим Серию А без безумно крутого состава. Согласен, что тогда сборка миланцев была одной из лучших, но точно не в разы превосходила составы других. «Тоттенхэм» с Конте ничего не выиграл, но также с минимумом звездных футболистов регулярно побеждал более сильных оппонентов. То есть вся карьера итальянского тренера после «Ювентуса» – это о преодолении. Его команды не реализуют собственное преимущество в качестве, а нивелируют преимущество их оппонентов. Это крутая черта, и Конте – самый успешный тренер из тех, которые регулярно делают что-то такое. Но насколько такой специалист вообще может быть интересным клубам, в которых уже есть топ-состав? Не всегда надо догонять и побеждать тех, кто сильнее. Иногда надо самому как-то конвертировать собственную силу в результат. А Конте точно такое может? Теоретически – да, а на практике 0 примеров за последние годы.

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Если бы «Манчестер Сити» захотел сейчас сменить Гвардиолу, то боссы клуба точно бы не выбрали в качестве преемника Конте. Не только из-за стиля и характера, но и потому, что тот уже как десятилетие выигрывает только с теми, кто не является фаворитом чемпионской гонки. По той же причине для Конте закрыт путь в «ПСЖ», «Барселону», «Реал», «Баварию» и так далее. То есть во все лучшие клубы. Потому что там нужно работать с лучшими, а не убеждать футболистов-середняков в том, что они способны на все. И я даже не буду вспоминать о стиле Конте, который не подходит большинству современных топ-команд. Это не так важно. Итальянец гарантирует вам прогресс вот прямо сейчас и сходу, но только если у вас есть пространство для роста. Если пространства нет, то... Может быть плохо. Поэтому Конте после «Интера» возглавил всего лишь «Тоттенхэм», а чуть позже – «Наполи», а не, например, «Ювентус». Потому что боссы все видят. Конте не тренер для элитных клубов, хотя если точнее, то как-то так: Конте является тренером для клубов, которые не являются элитными. Поэтому вряд ли после Неаполя возглавит претендента на победу в ЛЧ.

В Италии откажутся от долгосрочных проектов

До сих пор как было? Лучший проект – тот, который развивается постепенно. В этом году мы просто собираем лучший состав, в следующем – играем в ЛЕ или ЛК, через год пытаемся квалифицироваться в ЛЧ, позже – бьемся за титул. В идеале делаем все это с одним тренером, чтобы не получилось ситуации, когда новый провалился и проект откатился на годы назад. Идея в том, чтобы избегать рисков по максимуму. Это варианты той же «Фиорентины» (уже 4-й год будет играть в ЛК, держится на уровне) или «Болоньи» (вышла в ЛЧ в прошлом году, теперь выиграла Кубок Италии). А вот есть пример «Наполи», выигравшего чемпионат 2 года назад, затем сменившего тренера, еще раз, еще раз, и снова – и выигравшего его после сезонного перерыва. Последовательности в выборе тренеров не было, более того: в какой-то художественной ленте персонифицированный образ чемпионской команды Спалетти и чемпионского коллектива Конте были бы заклятыми врагами и соперниками. Потому что совершенно разные.

«Наполи» не имеет собственной идентичности. Вы не можете себе представить, чтобы «Баварию» возглавил тренер, который просит футболистов отдать мяч большинству соперников. Вы не можете себе представить, чтобы «Барселону» возглавил специалист, который отдает команды игрокам играть в длинный пас и отказаться от прессинга. Но вы можете себе легко представить любого тренера во главе «Наполи». Потому что команда не имеет какого-то ДНК. За уши можно притянуть «победное ДНК», но это другое. Какая главная ценность клуба, кроме побед? Ее нет. Нет общей идеи, которую несет команда из сезона в сезон. В отдельный год со Спалетти была, с Конте сейчас – также есть, однако они разные. И после подписания контракта с новым тренером она вновь изменится. Потому что «Наполи» важнее выигрывать, чем понимать, кем он является. И, безусловно, клуб имеет на это право. По меньшей мере до тех пор, пока побеждает. А если бы не побеждал, был бы как, например, «Манчестер Юнайтед».

Если «Наполи» с таким подходом выигрывает, то это развязывает руки владельцам других местных клубов. Строить что-то долгосрочное не имеет смысла. Вот вам «Интер», который пытался и пытается. Успешный? Нет сомнений. Но все равно проиграл титул «Наполи». Так что путь постепенного развития и долгосрочного планирования ничего не гарантирует. Если в среде работает противоположный подход, более простой и с едва ли не хаотичными действиями руководства, то легче работать именно по этим методичкам. Боссам «Фиорентины» проще отказаться от Паладдино на старте следующего сезона, если что-то пойдет не так с результатами, ведь, может, новый тренер придет – и сразу начнет выигрывать в каждом матче. Как Конте, как вариант – хотя бы как Раньери. Но существуют вероятности, и примеров как «Наполи» – единицы, а как «МЮ» или «Челси» – десятки и сотни. Наиболее вероятный вариант – крах проекта. Не одного, а многих. Мы можем потерять много перспективных команд и тренеров. И все из-за этого чемпионства «Наполи».

Игра от обороны вновь будет модной

Прошлый пункт имел очевидную негативную окраску, а вот оттенок этого зависит исключительно от вашего восприятия футбола. Нравится игра от обороны? Ну хорошо, тогда «Наполи» – ваши герои, потому что склонят другие клубы больше инвестировать в защиту. А вот если вам нравится игра атака на атаку – сочувствую. Контекст: никто в XXI веке не становился чемпионом Италии с меньшим показателем забитых голов, чем «Наполи» в этом году (59). То есть команда выиграла титул, это очевидно, не атакой, а обороной. Пропустила только 27 голов, главный конкурент – 35. Кстати, аж 50% поединков команда отыграла на ноль. Лукаку стал лучшим бомбардиром, хотя отличился только 14 раз. Некоторые форварды-середняки набивают больше. Это существенное смещение акцентов. Подтверждение – средняя оценка от традиционно строгого к защитникам Whoscored. В составе «Наполи» среди футболистов с 1000+ минутами аж 3 из 6-и лучших – защитники.

Когда-то чемпионат Италии был (почти) только про оборону. Потом все изменилось. Тот же чемпионский «Милан» – это о балансе, чемпионский «Интер» в большинстве матчей – об атаке, а чемпионский «Наполи» Спалетти – именно о нападении, о создании шансов. А вот «Наполи» Конте – это оборона. Чемпионы диктуют тренды, поэтому, например, переезд Гвардиолы в АПЛ заставил другие местные команды искать тренеров с похожими ценностями. В этот год, кроме «Наполи», высоко заползла благодаря игре в обороне «Рома», а вот смелый «Лацио» остался даже без еврокубков, «Аталанта» не смогла принять участие в чемпионской гонке. А еще были Мотта и Де Росси, точно не только про оборону. И где они теперь? Ранее лига «выплюнула» Сарри. И Пирло. Не только их. Но все еще оставались те же Итальяно и Паладдино, так что о тенденции речь не шла. А теперь может пойти, ведь даже чемпион страны – это команда, строящая игру от защиты. Причем радикально. И если это работает, то надо играть именно так. Готовьтесь к нашествию команд-автобусов.

Футболисты-функции станут важнее талантливых

Кого из состава «Наполи» вы считаете наиболее талантливым? До отъезда зимой это был Хвича. А теперь, возможно, это Распадори. Тот, который не является основным. Джакомо круто чувствует пространство, создает моменты благодаря элегантным решениям, техничен, в среднем тратит меньше минут на гол, чем Лукаку. Но играет в стартовой 11-ке Ромелу, потому что творчество и изысканность – это ненужные черты для Конте. Беги туда, принимай здесь, разворачивай атаку туда, окажись в таком-то месте в такой-то момент. Это все. И для выполнения этих задач лучший выбор – прямолинейный Лукаку. Если надо назвать кого-то из этой пары роботом, то это бельгиец, потому что он будто запрограммирован делать то, что говорит Конте. Будто последний управляет им с помощью пульта в кармане. А Распадори не робот, а футболист. К сожалению для него. К сожалению для нейтрального болельщика. Поэтому играет меньше. Поэтому главный в атаке не он – а Лукаку.

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Вписать Кварацхелию в такой футбол – это достижение. Это доказывает, что в механизмах Конте есть место для творчества. А вот отъезд Хвичи посреди сезона – это маркер того, что творческому футболисту все равно будет некомфортно в Неаполе (слышишь, Кевин?). И вот команда осталась вообще без созидателей в стартовом составе... и стала чемпионом. Тогда возникает вопрос: а вот прямо точно-точно нужны те, кто будет принимать нестандартные решения на поле? Если Лукаку и Мактоминея, максимально прямолинейных, достаточно для того, чтобы забивать голы. И защитников, которые круты на мяче, также не надо: можно взять тех, которые позволят не пропустить. А в атаке помогут наставления тренера – бежать туда-то и сделать то-то. Этого достаточно, демонстрирует «Наполи» своим примером. И если этого достаточно даже чемпиону, то почему должны давать время на поле игрокам-творцам претенденты на ЛЧ или, тем более, борцы за выживание? Ставь в состав 11 «роботов» и побеждай.

Станет хуже

Я понимаю, что не все меняются под чемпиона. Футбол так не работает. Но все видели чемпионскую гонку – и победил «Наполи», не «Интер». Победила команда, которая больше ставит на оборону, которая не доверяет игрокам-творцам, которая каждый год строит свой проект с нуля. Это было противостояние не только отдельных клубов, но и стилей – игры, ведения дел, подхода к формированию состава и так далее. И один из стилей дал преимущество над более классным соперником. Хочешь не хочешь, но, как босс какой-то из команд лиги, ты будешь держать это в голове. И когда дело дойдет до принятия какого-то решения, ты сделаешь то, что сделал де Лаурентис – владелец «Наполи». Ты должен, потому что этот путь – самый простой, а его эффективность доказана чемпионским коллективом. В этом году сделаешь все как «Наполи» ты, а в следующем – твой конкурент по таблице, через год – твой сосед по городу. И не только они. Тем более если и дальше будут побеждать команды с похожим подходом к ведению дел и с тренерами с похожими идеями во главе.

В последние годы итальянский футбол прогрессировал. Здесь и «Интер» в финалах ЛЧ, и год с тремя еврокубковыми финалами для итальянских клубов, и та же «Аталанта», которая регулярно выходила фаворитом на поединки в Европе... Все это стало возможным в том числе из-за изменений в Серии А – ставок боссов клубов на долгосрочную работу и появления клубов, которые не боятся играть в атаку и на победу с первых минут поединков. Чемпионство «Наполи» может отбросить итальянский футбол назад. Возможно, вернёт ему его идентичность (все крупные матчи по 1:0 и 0:1 – «кайф»), но отвлечет от него нейтрального болельщика и не сделает команды более конкурентными на европейской арене. Прямо сейчас «Наполи» – худший в топ-лигах среди чемпионов по качеству игры. «Наполи» – худший в топ-лигах среди чемпионов по количеству набранных очков и забитых голов. «Наполи» – единственный в топ-лигах чемпион, который может потерять тренера летом. Не чувствуете, что Италия уже немножко отстает?

И может быть хуже. И это не будет виной «Наполи», ведь тот просто шел своим путем. Более того: причастность «Интера» здесь даже больше, ведь тот с лучшей игрой и лучшим составом проиграл чемпионскую гонку. Но не виноват никто. Просто так случилось. Но это «просто» может стоить итальянскому футболу слишком многого. Чемпионство «Наполи» может выбить землю из-под ног Серии А. Будет очень хорошо, если она сможет устоять.