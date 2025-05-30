Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: кто сыграет в переходных матчах?

30 мая состоялись матчи последнего тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

По итогам игрового дня определены участники переходных матчей с командами Второй лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды были поделены на две группы – топ-8 сражались за выход в УПЛ, остальные вели борьбу за выживание.

Ранее Эпицентр и Полтава обеспечили себе путевку в УПЛ. Левый Берег и Кудровка проводят переходные матчи с командами УПЛ.

Диназ и Кремень выбыли из Первой лиги, а Металлург и Подолье проведут переходные поединки с представителями Второй лиги.

В переходном плей-офф между командами Первой и Второй лиг сыграют:

Металлург Запорожье – победитель пары Чернигов / Скала 1911 Стрый

Подолье Хмельницкий – проигравший в паре Пробой Городенка / Колос-2 Ковалевка

Первая лига. 30 мая 2025

13:00. Виктория Сумы – Нива Тернополь – 3:0

Голы: Кныш, 11, Шарай, 12, Сасовский, 63

13:00. Минай – Феникс-Мариуполь – 2:0

Голы: Воробчак, 48, Демченко, 80

13:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлург Запорожье – 4:1

Голы: Француз, 39 (пен), Михальчук, 44, Радульский, 65, Хома, 74 – Юречко, 35

13:00. Подолье Хмельницкий – Диназ Вышгород – 0:0

Итоговая таблица (чемпионская группа)

Итоговая таблица (группа выбывания)