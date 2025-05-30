Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: кто сыграет в переходных матчах?
Металлург и Подолье проведут поединки плей-офф с командами Второй лиги
30 мая состоялись матчи последнего тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
По итогам игрового дня определены участники переходных матчей с командами Второй лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды были поделены на две группы – топ-8 сражались за выход в УПЛ, остальные вели борьбу за выживание.
Ранее Эпицентр и Полтава обеспечили себе путевку в УПЛ. Левый Берег и Кудровка проводят переходные матчи с командами УПЛ.
Диназ и Кремень выбыли из Первой лиги, а Металлург и Подолье проведут переходные поединки с представителями Второй лиги.
В переходном плей-офф между командами Первой и Второй лиг сыграют:
- Металлург Запорожье – победитель пары Чернигов / Скала 1911 Стрый
- Подолье Хмельницкий – проигравший в паре Пробой Городенка / Колос-2 Ковалевка
Первая лига. 30 мая 2025
- 13:00. Виктория Сумы – Нива Тернополь – 3:0
Голы: Кныш, 11, Шарай, 12, Сасовский, 63
- 13:00. Минай – Феникс-Мариуполь – 2:0
Голы: Воробчак, 48, Демченко, 80
- 13:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлург Запорожье – 4:1
Голы: Француз, 39 (пен), Михальчук, 44, Радульский, 65, Хома, 74 – Юречко, 35
- 13:00. Подолье Хмельницкий – Диназ Вышгород – 0:0
Итоговая таблица (чемпионская группа)
Итоговая таблица (группа выбывания)
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