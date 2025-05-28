Виктория Сумы

Виктория – Нива. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Матч начнется 30 мая в 13:00 по Киеву
В пятницу, 30 мая состоится игра 10-го тура группы выбывания Первой лиги Украины между «Викторией» и «Нивой». За Киевом игра начнется в 13:00.
Виктория
На данный момент команда с 33 очками на счету возглавляет группу выбывания и уже гарантированно останется в первой лиге на следующий сезон. Обойти клуб в турнирной таблице может только будущий соперник «Нива», у которой на 1 балл меньше. В Кубке Украины коллективу удалось дойти до четвертьфинала, однако там «Виктория» потерпела поражение от черновицкой «Буковины».
Нива
Тернопольский коллектив, как и «Виктория», еще несколько туров назад математически обеспечил себе сохранение прописки в чемпионате на следующий сезон. На данный момент «Нива» имеет 32 балла и находится на 2-й строчке в таблице группы выбывания. В кубке
тернополяне вылетели еще на стадии 1/64 финала от той же «Буковины».
Личные встречи
До этого сезона команды встречались в личных матчах только раз – в 1/64 Кубка Украины, победу тогда одержала «Виктория» со счетом 2:1. Матч 5-го раунда группы выбывания в этом сезоне завершился вничью 0:0.
Интересные факты
- Ни одна команда в группе выбывания не пропустила меньше голов, чем «Виктория» – 17 мячей.
- В 11 домашних играх этого сезона «Виктория» получила 11 очков – 4-й худший результат среди команд нижней группы.
- За последние 7 игр «Нива» и «Виктория» одержали всего по 2 победы в чемпионате.
- Команды редко играют результативно – за последние 7 игр только в 2 поединках «Нивы» было забито более 2 голов на два коллектива, за идентичный отрезок «Виктория» имеет только один матч.
Возможные стартовые составы
Виктория: Литвиненко – Рябой, Кравчук, Сасовский, Ульянов – Богунов, Пономарь, Бойко, Лебеденко – Шпиренок, Чернов
Нива: Ольховский – Вышинский, Бац, Михайлов, Паламарчук – Мисик, Вадовский, Давыдов, Бэй – Резепов, Посевкин
Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.
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