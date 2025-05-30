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Первая лига
Виктория Сумы
30.05.2025 13:00 – 34 2 : 0
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
30 мая 2025, 13:00 |
444
0

Первая лига. Последний тур, 30 мая. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 30 мая в 13:00 видеотрансляцию матчей последнего тура

30 мая 2025, 13:00 |
444
0
Первая лига. Последний тур, 30 мая. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Виктория Сумы

30 мая проходят матчи последнего тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня в группе выбывания.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Эпицентр и Полтава обеспечили себе путевку в УПЛ. Левый Берег и Кудровка проводят переходные матчи с командами УПЛ.

Диназ и Кремень выбыли из Первой лиги, а еще две команды проведут переходные поединки с представителями Второй лиги.

Первая лига. 30 мая 2025

  • 13:00. Виктория Сумы – Нива Тернополь
  • 13:00. Минай – Феникс-Мариуполь
  • 13:00. Подолье Хмельницкий – Диназ Вышгород
  • 13:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлург Запорожье

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

13:00. Виктория Сумы – Нива Тернополь

13:00. Минай – Феникс-Мариуполь

13:00. Подолье Хмельницкий – Диназ Вышгород

13:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлург Запорожье

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Шарай (Виктория Сумы).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кныш (Виктория Сумы).
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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Виктория Сумы Нива Тернополь Минай ФСК Мариуполь Подолье Хмельницкий Диназ Вышгород Прикарпатье Ивано-Франковск Металлург Запорожье Кремень Кременчуг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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