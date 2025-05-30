Первая лига. Последний тур, 30 мая. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 30 мая в 13:00 видеотрансляцию матчей последнего тура
30 мая проходят матчи последнего тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня в группе выбывания.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Эпицентр и Полтава обеспечили себе путевку в УПЛ. Левый Берег и Кудровка проводят переходные матчи с командами УПЛ.
Диназ и Кремень выбыли из Первой лиги, а еще две команды проведут переходные поединки с представителями Второй лиги.
Первая лига. 30 мая 2025
- 13:00. Виктория Сумы – Нива Тернополь
- 13:00. Минай – Феникс-Мариуполь
- 13:00. Подолье Хмельницкий – Диназ Вышгород
- 13:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлург Запорожье
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (группа выбывания)
13:00. Виктория Сумы – Нива Тернополь
13:00. Минай – Феникс-Мариуполь
13:00. Подолье Хмельницкий – Диназ Вышгород
13:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлург Запорожье
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразильца в столичном коллективе ожидать не стоит
Родриго и Хулиан Альварес могут изменить клубы в пределах одного города