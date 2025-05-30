Первая лига. Последний тур, 30 мая. Смотреть онлайн. LIVE

30 мая проходят матчи последнего тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня в группе выбывания.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Эпицентр и Полтава обеспечили себе путевку в УПЛ. Левый Берег и Кудровка проводят переходные матчи с командами УПЛ.

Диназ и Кремень выбыли из Первой лиги, а еще две команды проведут переходные поединки с представителями Второй лиги.

Первая лига. 30 мая 2025

13:00. Виктория Сумы – Нива Тернополь

13:00. Минай – Феникс-Мариуполь

13:00. Подолье Хмельницкий – Диназ Вышгород

13:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлург Запорожье

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

13:00. Виктория Сумы – Нива Тернополь

13:00. Минай – Феникс-Мариуполь

13:00. Подолье Хмельницкий – Диназ Вышгород

13:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Металлург Запорожье