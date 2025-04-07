Победы лидеров УПЛ, дерби Манчестера и фейл Слота, Довбик против Ювентуса
Главные новости за 6 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 6 апреля.
1А. Сначала помучались, а потом разгромили. Шахтер разобрался с Вересом
Донецкая команда забила три гола во втором тайме
1B. Продолжают путь к золоту. Динамо уверенно одолело Левый Берег
Голы Ярмоленко и Шапаренко принесли «Динамо» очередные 3 очка
1C. Непотопляемые. Александрия под интенсивными осадками обыграла Кривбасс
Команда Ротаня и в дальнейшем остается непобедимой в чемпионате на своем поле
1D. Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Разрывы в лидирующей группе после 23-го тура УПЛ сохранились
2А. Боевое дерби. Ман Юнайтед и Ман Сити разошлись миром в АПЛ
Команды не порадовали болельщиков ни одним голом
2B. Сенсация дня. Ливерпуль потерпел поражение в матче АПЛ на пять голов
Мерсисайдцы уступили Фулхэму 2:3, параллельные поединки: победа Тоттенхэма и ничья Челси
2C. Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Саутгемптон лишился шансов на выживания в элите за семь туров до завершения сезона
3А. 85 минут Довбика. Рома и Ювентус обменялись голами в центральном матче тура
Поединок 31-го тура Серии А завершился со счетом 1:1, Артем без голевых действий
3B. Орлы разгромили Драконов. Трубин помог Бенфике одержать победу над Порту
Центральный матч 28-го тура сыгран в чемпионате Португалии
4А. В украинском женском волейболе – новый чемпион
Черновицкая «Буковинка» – чемпион Украины-2024/25
4B. Волейбольная Суперлига. Разгром во втором матче финала
«Эпицентр-Подоляны» близки ко второму чемпионству в истории
5. Без шансов. Ферстаппен уверенно выиграл гонку в Японии
Пилот Ред Булла не дал шансов Норрису и Пиастри
6А. Почему Моуриньо был у бровки? Фенербахче разбил Трабзонспор с Зубковым
Встреча завершилась со счетом 4:1, Даниил Сикан и Арсений Батагов не играли
6B. ПАОК и Олимпиакос провели матч. Яремчук помог оформить автогол
Команда из города Пирей уступила со счетом 1:2, Роман голевыми действиями не отличился
6С. Бущан помог команде Аль-Шабаб выиграть матч в Саудовской Аравии
Аль-Шабаб в выездном матче одолел Аль-Вахда со счетом 3:1
7. Стало известно, сыграет ли Лунин в матче Лиги чемпионов Арсенал – Реал
Андрей не попал в заявку королевского клуба на первый матч 1/4 финала еврокубка
8А. Онофрийчук выиграла еще два золота и серебро на этапе Кубка мира в Софии
Первый этап Кубка мира по художественной гимнастике прошел в Болгарии
8B. Золото Кузнецова и Яцюк. Украинские фристайлисты взяли медали в Швейцарии
Оксана Яцюк стала победителем в общем зачете Кубка Европы в лыжной акробатике
9А. Пегула отыгралась с 1:5 во втором сете и завоевала трофей в Чарльстоне
Джессика переиграла Софию Кенин за 1.5 часа в финале пятисотника в США
9B. Не играл два года. 507-й номер АТР из квалификации выгрыз титул в Хьюстоне
Дженсон Бруксби в финале соревнований в США переиграл Фрэнсиса Тиафо в двух сетах
10А. Проба пера. Почему у Александрии пока нет стратегии развития вдолгую
Видимо, очень многое будет зависеть от результатов текущего сезона…
10B. Ассистент века. Статистический портрет Кевина де Брюйне в Сити
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