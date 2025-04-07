Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победы лидеров УПЛ, дерби Манчестера и фейл Слота, Довбик против Ювентуса
Другие новости
07 апреля 2025, 06:50 | Обновлено 07 апреля 2025, 06:51
339
0

Победы лидеров УПЛ, дерби Манчестера и фейл Слота, Довбик против Ювентуса

Главные новости за 6 апреля на Sport.ua

07 апреля 2025, 06:50 | Обновлено 07 апреля 2025, 06:51
339
0
Победы лидеров УПЛ, дерби Манчестера и фейл Слота, Довбик против Ювентуса
ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 6 апреля.

1А. Сначала помучались, а потом разгромили. Шахтер разобрался с Вересом
Донецкая команда забила три гола во втором тайме

1B. Продолжают путь к золоту. Динамо уверенно одолело Левый Берег
Голы Ярмоленко и Шапаренко принесли «Динамо» очередные 3 очка

1C. Непотопляемые. Александрия под интенсивными осадками обыграла Кривбасс
Команда Ротаня и в дальнейшем остается непобедимой в чемпионате на своем поле

1D. Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Разрывы в лидирующей группе после 23-го тура УПЛ сохранились

2А. Боевое дерби. Ман Юнайтед и Ман Сити разошлись миром в АПЛ
Команды не порадовали болельщиков ни одним голом

2B. Сенсация дня. Ливерпуль потерпел поражение в матче АПЛ на пять голов
Мерсисайдцы уступили Фулхэму 2:3, параллельные поединки: победа Тоттенхэма и ничья Челси

2C. Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Саутгемптон лишился шансов на выживания в элите за семь туров до завершения сезона

3А. 85 минут Довбика. Рома и Ювентус обменялись голами в центральном матче тура
Поединок 31-го тура Серии А завершился со счетом 1:1, Артем без голевых действий

3B. Орлы разгромили Драконов. Трубин помог Бенфике одержать победу над Порту
Центральный матч 28-го тура сыгран в чемпионате Португалии

4А. В украинском женском волейболе – новый чемпион
Черновицкая «Буковинка» – чемпион Украины-2024/25

4B. Волейбольная Суперлига. Разгром во втором матче финала
«Эпицентр-Подоляны» близки ко второму чемпионству в истории

5. Без шансов. Ферстаппен уверенно выиграл гонку в Японии
Пилот Ред Булла не дал шансов Норрису и Пиастри

6А. Почему Моуриньо был у бровки? Фенербахче разбил Трабзонспор с Зубковым
Встреча завершилась со счетом 4:1, Даниил Сикан и Арсений Батагов не играли

6B. ПАОК и Олимпиакос провели матч. Яремчук помог оформить автогол
Команда из города Пирей уступила со счетом 1:2, Роман голевыми действиями не отличился

6С. Бущан помог команде Аль-Шабаб выиграть матч в Саудовской Аравии
Аль-Шабаб в выездном матче одолел Аль-Вахда со счетом 3:1

7. Стало известно, сыграет ли Лунин в матче Лиги чемпионов Арсенал – Реал
Андрей не попал в заявку королевского клуба на первый матч 1/4 финала еврокубка

8А. Онофрийчук выиграла еще два золота и серебро на этапе Кубка мира в Софии
Первый этап Кубка мира по художественной гимнастике прошел в Болгарии

8B. Золото Кузнецова и Яцюк. Украинские фристайлисты взяли медали в Швейцарии
Оксана Яцюк стала победителем в общем зачете Кубка Европы в лыжной акробатике

9А. Пегула отыгралась с 1:5 во втором сете и завоевала трофей в Чарльстоне
Джессика переиграла Софию Кенин за 1.5 часа в финале пятисотника в США

9B. Не играл два года. 507-й номер АТР из квалификации выгрыз титул в Хьюстоне
Дженсон Бруксби в финале соревнований в США переиграл Фрэнсиса Тиафо в двух сетах

10А. Проба пера. Почему у Александрии пока нет стратегии развития вдолгую
Видимо, очень многое будет зависеть от результатов текущего сезона…

10B. Ассистент века. Статистический портрет Кевина де Брюйне в Сити
Бельгийская звезда покинет английский клуб после 10 лет совместной истории

По теме:
Триумф ПСЖ, сенсационное поражение Реала, Мюллер покидает Баварию
Дубль Роналду, успех футболисток, де Брюйне сменит клуб, Хуммельс вне игры
Травма Лунина, победа Челси, жеребьевка Кубка, провал Шевченко на выборах
главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРЕСКА: «Игроки Челси пробили больше 20 раз. Но не хватило забитого гола»
Футбол | 07 апреля 2025, 06:45 0
МАРЕСКА: «Игроки Челси пробили больше 20 раз. Но не хватило забитого гола»
МАРЕСКА: «Игроки Челси пробили больше 20 раз. Но не хватило забитого гола»

Главный тренер Челси прокомментировал ничью против Брентфорда

Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Футбол | 07 апреля 2025, 00:42 1
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией

Пеп хочет видеть в команде Андрея Лунина

Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Футбол | 06.04.2025, 15:47
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Хоккей | 06.04.2025, 08:21
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Бокс | 06.04.2025, 09:17
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
05.04.2025, 09:56 2
Бокс
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
06.04.2025, 08:50 11
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
05.04.2025, 15:11 2
Футбол
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
06.04.2025, 23:44 1
Бокс
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем