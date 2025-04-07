Победы лидеров УПЛ, дерби Манчестера и фейл Слота, Довбик против Ювентуса

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 6 апреля.

1А. Сначала помучались, а потом разгромили. Шахтер разобрался с Вересом

Донецкая команда забила три гола во втором тайме

1B. Продолжают путь к золоту. Динамо уверенно одолело Левый Берег

Голы Ярмоленко и Шапаренко принесли «Динамо» очередные 3 очка

1C. Непотопляемые. Александрия под интенсивными осадками обыграла Кривбасс

Команда Ротаня и в дальнейшем остается непобедимой в чемпионате на своем поле

1D. Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера

Разрывы в лидирующей группе после 23-го тура УПЛ сохранились

2А. Боевое дерби. Ман Юнайтед и Ман Сити разошлись миром в АПЛ

Команды не порадовали болельщиков ни одним голом

2B. Сенсация дня. Ливерпуль потерпел поражение в матче АПЛ на пять голов

Мерсисайдцы уступили Фулхэму 2:3, параллельные поединки: победа Тоттенхэма и ничья Челси

2C. Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ

Саутгемптон лишился шансов на выживания в элите за семь туров до завершения сезона

3А. 85 минут Довбика. Рома и Ювентус обменялись голами в центральном матче тура

Поединок 31-го тура Серии А завершился со счетом 1:1, Артем без голевых действий

3B. Орлы разгромили Драконов. Трубин помог Бенфике одержать победу над Порту

Центральный матч 28-го тура сыгран в чемпионате Португалии

4А. В украинском женском волейболе – новый чемпион

Черновицкая «Буковинка» – чемпион Украины-2024/25

4B. Волейбольная Суперлига. Разгром во втором матче финала

«Эпицентр-Подоляны» близки ко второму чемпионству в истории

5. Без шансов. Ферстаппен уверенно выиграл гонку в Японии

Пилот Ред Булла не дал шансов Норрису и Пиастри

6А. Почему Моуриньо был у бровки? Фенербахче разбил Трабзонспор с Зубковым

Встреча завершилась со счетом 4:1, Даниил Сикан и Арсений Батагов не играли

6B. ПАОК и Олимпиакос провели матч. Яремчук помог оформить автогол

Команда из города Пирей уступила со счетом 1:2, Роман голевыми действиями не отличился

6С. Бущан помог команде Аль-Шабаб выиграть матч в Саудовской Аравии

Аль-Шабаб в выездном матче одолел Аль-Вахда со счетом 3:1

7. Стало известно, сыграет ли Лунин в матче Лиги чемпионов Арсенал – Реал

Андрей не попал в заявку королевского клуба на первый матч 1/4 финала еврокубка

8А. Онофрийчук выиграла еще два золота и серебро на этапе Кубка мира в Софии

Первый этап Кубка мира по художественной гимнастике прошел в Болгарии

8B. Золото Кузнецова и Яцюк. Украинские фристайлисты взяли медали в Швейцарии

Оксана Яцюк стала победителем в общем зачете Кубка Европы в лыжной акробатике

9А. Пегула отыгралась с 1:5 во втором сете и завоевала трофей в Чарльстоне

Джессика переиграла Софию Кенин за 1.5 часа в финале пятисотника в США

9B. Не играл два года. 507-й номер АТР из квалификации выгрыз титул в Хьюстоне

Дженсон Бруксби в финале соревнований в США переиграл Фрэнсиса Тиафо в двух сетах

10А. Проба пера. Почему у Александрии пока нет стратегии развития вдолгую

Видимо, очень многое будет зависеть от результатов текущего сезона…

10B. Ассистент века. Статистический портрет Кевина де Брюйне в Сити

Бельгийская звезда покинет английский клуб после 10 лет совместной истории