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ATP
07 апреля 2025, 05:10 | Обновлено 07 апреля 2025, 05:11
174
0

Не играл два года. 507-й номер АТР из квалификации выгрыз титул в Хьюстоне

Дженсон Бруксби в финале соревнований в США переиграл Фрэнсиса Тиафо в двух сетах

07 апреля 2025, 05:10 | Обновлено 07 апреля 2025, 05:11
174
0
Не играл два года. 507-й номер АТР из квалификации выгрыз титул в Хьюстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженсон Бруксби

24-летний американский теннисист Дженсон Бруксби (АТР 507) стал победителем грунтового турнира АТР 250 в Хьюстоне, США.

В финале американец в двух сетах переиграл своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо (АТР 17) за 1 час и 28 минут.

Бруксби выиграл первый трофей в карьере. А его история и путь к чемпионству на этих соревнованиях действительно впечатляющие.

Во-первых, Дженсон с Australian Open 2023 до Australian Open 2025 не играл из-за травм, а также 18-месячной дисквалификации из-за пропусков допинг-тестов. Вернулся он только на австралийском мейджоре в этом сезоне без рейтинга и проиграл четыре матча подряд. К турниру в Хьюстоне Бруксби подходил с тремя победами и шестью поражениями в сезоне.

Во-вторых, в декабре 2024 Бруксби впервые признался, что живет с расстройством аутистического спектра.

А в Хьюстоне его матчи были далеко не из самых легких. Он стартовал из квалификации, где уже в 1-м раунде едва не проиграл Агустину Гомесу, отыгравшись с 3:5 во втором сете после проигранной первой партии, уйдя с матчбола на подаче в девятом гейме и с 1:4 на тай-брейке.

Следующим сложным поединком Дженсона была встреча с Алехандро Табило в 1/8 финала. После поражения в первом сете он отыгрался с 2:4 во втором и перевел матч в решающую партию. Там также пришлось отыгрывать брейк (Табило не подал на матч), а также спасать сразу три матчбола на тай-брейке с 3:6. При 6:6 Джейсон хоть и имел небольшое преимущество в ралли, но все же Табило успешно защищался, и поинт американец взял благодаря тросу, который задел мяч, упав на сторону чилийца.

Непростыми выдались и поединки против Александера Ковачевича и Томми Пола в четвертьфинале и полуфинале соответственно. С Ковачевичем Дженсон оформил камбек после проигранного первого сета, а с Полом отыграл его подачу на матч в 12-м гейме третьей партии и матчбол уже на своей подаче на тай-брейке при 5:6.

По факту, матч с Тиафо выдался для Дженсона самым простым. Возможно, только некого Патрика Малоуни из четвертой сотни в финальном раунде отбора Бруксби прошел легче.

Путь Бруксби к трофею в Хюстоне:

  • 1-й раунд отбора: Дженсон Бруксби [WC] – Агустин Гомес [1] – 3:6, 7:6 (7:5), 6:4
  • 2-й раунд отбора: Дженсон Бруксби [Q] – Патрик Малоуни – 6:4, 6:2
  • 1/16 финала: Дженсон Бруксби [Q] – Таро Даниэл – 6:4, 6:4
  • 1/8 финала: Дженсон Бруксби [Q] – Алехандро Табило [3] – 3:6, 6:4, 7:6 (8:6)
  • 1/4 финала: Дженсон Бруксби [Q] – Александер Ковачевич – 2:6, 6:3, 6:4
  • 1/2 финала: Дженсон Бруксби [Q] – Томми Пол [1] – 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (8:6)
  • Финал: Дженсон Бруксби [Q] – Фрэнсис Тиафо [2] – 6:4, 6:2

Видеообзор матча Бруксби – Тиафо

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Дженсон Бруксби ATP Хьюстон Фрэнсис Тиафо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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