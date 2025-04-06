Ассистент века. Статистический портрет Кевина де Брюйне в Сити

33-летний полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне официально заявил об уходе из английского клуба по завершении нынешнего сезона.

Совместная история бельгийца и «горожан» началась почти 10 лет назад – в августе 2015 года Кевин и «Манчестер Сити» заключили шестилетний контракт. «Вольфсбург» получил за трансфер хавбека 74 млн евро – второй самый дорогой трансфер в английском футболе в то время.

12 сентября Кевин провел свой дебютный матч за «Манчестер Сити» в игре против «Кристал Пэлас».

С самого начала Де Брюйне получал много игрового времени и стал важным игроком как в центре поле при контроле мяча, так и в атаке во время обострения и завершающих фаз моментов.

В первом сезоне в новом клубе (2015/16) Кевин провел 41 поединок во всех соревнованиях и стал вторым бомбардиром команды после Серхио Агуэро (16 голов). Также бельгиец стал одним из ключевых факторов в получении Кубка Футбольной лиги, забив 5 мячей в 5 встречах. Благодаря победному голу Де Брюйне в ворота «ПСЖ» клуб из Манчестера впервые в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов (общий счет – 3:2).

Следующие два года для английского клуба стали засушливыми в плане трофеев, но Де Брюйне стабильно демонстрировал невероятные перформансы и решал судьбу многих матчей.

Топ ассисты Кевина де Брюйне за Ман Сити в АПЛ

В Лиге чемпионов сезона 2016/17 бельгиец отметился победным голом в ворота «Барселоны» со штрафного удара, который стал первым случаем с 2009 года, когда игрок таким образом вырвал победу для своей команды во встрече против «каталонцев». В том же сезоне Кевин побил клубный рекорд Давида Сильвы по количеству ассистов в одном розыгрыше Английской Премьер-лиги (18 – 15).

Впервые Кевин поднял кубок АПЛ над головой в кампании 2017/18, в которой он также попал в символическую сборную чемпионата (37 матчей, 8 голов, 16 ассистов), а свой первый и единственный титул Лиги чемпионов получил в сезоне 2022/23.

За все время пребывания в Манчестере Де Брюйне провел 413 поединков, отметился 106 забитыми мячами и 176 результативными передачами. В составе «горожан» Кевин завоевал 16 трофеев:

Лига чемпионов: 2022/23

Чемпионат Англии (6): 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Кубок Англии (2): 2018/19, 2022/23

Кубок Футбольной лиги (5): 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21

Суперкубок Англии (2): 2019, 2024

Последний матч «Манчестер Сити» в этом сезоне проведет 25 мая в чемпионате против «Фулхэма». Предположительно, именно в этом поединке Кевин в последний раз выйдет на поле в футболке английского клуба.