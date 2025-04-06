Продолжают путь к золоту. Динамо уверенно одолело Левый Берег

Воскресную часть программы двадцать третьего тура украинской Премьер-лиги уже успели окрестить «флагманской», потому что все три матча этого игрового дня проходили с привлечением команд, которые ведут неустанную гонку за чемпионским титулом. «Александрия» свой матч у «Кривбасса» выиграла (1:0) за несколько минут до того, как в столице домашнее дерби против «Левого Берега» должно было начинать «Динамо». Таким образом расстояние между командами Александра Шовковского и Руслана Ротаня снова сократилось до минимального.

И если во время трансляции с «Ники» мы наблюдали за осадками в виде дождя и их влиянием на состояние газона, то Киев географически расположен все же с удалением на север, а значит в столице в начале апреля снежило. И это также добавляло определенной остроты принципиальному противостоянию, в котором роли были понятны, а вот средства достижения целей – не до конца.

А еще было заметно влияние снега. И, неожиданно, это стало очевидным, учитывая поведение «Динамо» в атаке. В начале матча, когда снег еще не начался, команда Шовковского действовала раскованно и едва не поймала соперников на контратаке на пятой минуте, когда Шапаренко на правом фланге неудачно выполнил переброску вратаря в завершение своего рывка. А вот так, чтобы потом интересные моменты появлялись у ворот Механива, то этого мы не увидели.

«Левый Берег» выровнял положение на футбольном поле, и хотя сам Нещерета не напрягал, но и ничего не давал делать соперникам, которые еще и не слишком удачно играли на газоне, который становился все более быстрым из-за чрезмерного увлажнения, которое сыпалось с неба безостановочно. Почти безостановочно, потому что как только распогодилось в конце тайма, так «Динамо» сразу и забило, когда Ванат головой сбросил на Ярмоленко под удар подачу от Буяльского с левого фланга.

И уже сразу после перерыва судьба этого матча была окончательно решена, когда «Динамо» побежало вперед усилиями Шапаренко и Кабаева, и если последний с левого фланга штрафной попал в левую стойку, то отскок от нее Николай спокойно добил в пустые ворота, а Механив так и не успел за мячом до пересечения линии ворот. В стратегическом плане это был последний гвоздь в гробу с надеждами команды Первака на спасение в этой игре.

Далее команда Шовковского уже спокойно доводила дело до логического завершения, и если бы Шастал сразу ответил собственным голом на второй пропущенный, то, возможно, и была бы какая-то интрига некоторое время в этой игре. Однако Дмитрий промахнулся мимо левой стойки в свободной позиции перед штрафной, а значит импульса гости так и не получили. И ничего больше не создали после этого. Хозяева также никуда не спешили, потому что в этом не было необходимости.

В следующие выходные «Динамо» поедет в гости к криворожскому «Кривбассу», а киевский «Левый Берег» дома будет играть против ковалевского «Колоса».

Наши оценки:

«Динамо» (замены): Пихалёнок – 6,0, Волошин – 6,0, Рубчинский – б/о, Герреро – б/о, Лучкевич – б/о

«Левый Берег» (замены): Ризнык – 6,0, Войцеховский – 6,0, Галас – 5,5, Астахов – б/о, Диего Энрике – б/о

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Динамо» – «Левый Берег» – 2:0

Голы: Ярмоленко, 44, Шапаренко, 47

Предупреждения: Семенов, 55, Приходько, 59, Ризнык, 64

«Динамо»: Нещерет –Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев (Лучкевич, 87) – Шапаренко (Пихалёнок, 75), Михайленко – Кабаєв (Волошин, 75), Буяльский (Рубчинский, 83), Ярмоленко – Ванат (Герреро, 83)

«Левый Берег»: Механив – Шаповал, Семенов, Якимив, Соколов (Астахов, 85) – Банада, Косовский (Диего Энрике, 85) – Н. Когут (Ризнык, 46), Приходько (Галас, 67), Синица (Войцеховский, 67) – Шастал

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

Удары (в створ): 10 (3) – 5 (1)

Угловые: 6 – 5

Оффсайды: 1 – 1

ДИНАМО – ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 5°C