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Премьер-лига
Динамо Киев
06.04.2025 15:30 – FT 2 : 0
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 17:24 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:56
1213
31

Продолжают путь к золоту. Динамо уверенно одолело Левый Берег

Голы Ярмоленко и Шапаренко принесли «Динамо» очередные 3 очка

06 апреля 2025, 17:24 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:56
1213
31
Продолжают путь к золоту. Динамо уверенно одолело Левый Берег
Фк Динамо

Воскресную часть программы двадцать третьего тура украинской Премьер-лиги уже успели окрестить «флагманской», потому что все три матча этого игрового дня проходили с привлечением команд, которые ведут неустанную гонку за чемпионским титулом. «Александрия» свой матч у «Кривбасса» выиграла (1:0) за несколько минут до того, как в столице домашнее дерби против «Левого Берега» должно было начинать «Динамо». Таким образом расстояние между командами Александра Шовковского и Руслана Ротаня снова сократилось до минимального.

И если во время трансляции с «Ники» мы наблюдали за осадками в виде дождя и их влиянием на состояние газона, то Киев географически расположен все же с удалением на север, а значит в столице в начале апреля снежило. И это также добавляло определенной остроты принципиальному противостоянию, в котором роли были понятны, а вот средства достижения целей – не до конца.

А еще было заметно влияние снега. И, неожиданно, это стало очевидным, учитывая поведение «Динамо» в атаке. В начале матча, когда снег еще не начался, команда Шовковского действовала раскованно и едва не поймала соперников на контратаке на пятой минуте, когда Шапаренко на правом фланге неудачно выполнил переброску вратаря в завершение своего рывка. А вот так, чтобы потом интересные моменты появлялись у ворот Механива, то этого мы не увидели.

«Левый Берег» выровнял положение на футбольном поле, и хотя сам Нещерета не напрягал, но и ничего не давал делать соперникам, которые еще и не слишком удачно играли на газоне, который становился все более быстрым из-за чрезмерного увлажнения, которое сыпалось с неба безостановочно. Почти безостановочно, потому что как только распогодилось в конце тайма, так «Динамо» сразу и забило, когда Ванат головой сбросил на Ярмоленко под удар подачу от Буяльского с левого фланга.

И уже сразу после перерыва судьба этого матча была окончательно решена, когда «Динамо» побежало вперед усилиями Шапаренко и Кабаева, и если последний с левого фланга штрафной попал в левую стойку, то отскок от нее Николай спокойно добил в пустые ворота, а Механив так и не успел за мячом до пересечения линии ворот. В стратегическом плане это был последний гвоздь в гробу с надеждами команды Первака на спасение в этой игре.

Далее команда Шовковского уже спокойно доводила дело до логического завершения, и если бы Шастал сразу ответил собственным голом на второй пропущенный, то, возможно, и была бы какая-то интрига некоторое время в этой игре. Однако Дмитрий промахнулся мимо левой стойки в свободной позиции перед штрафной, а значит импульса гости так и не получили. И ничего больше не создали после этого. Хозяева также никуда не спешили, потому что в этом не было необходимости.

В следующие выходные «Динамо» поедет в гости к криворожскому «Кривбассу», а киевский «Левый Берег» дома будет играть против ковалевского «Колоса».

Наши оценки:

«Динамо» (замены): Пихалёнок – 6,0, Волошин – 6,0, Рубчинский – б/о, Герреро – б/о, Лучкевич – б/о

«Левый Берег» (замены): Ризнык – 6,0, Войцеховский – 6,0, Галас – 5,5, Астахов – б/о, Диего Энрике – б/о

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Динамо» – «Левый Берег» – 2:0

Голы: Ярмоленко, 44, Шапаренко, 47

Предупреждения: Семенов, 55, Приходько, 59, Ризнык, 64

«Динамо»: Нещерет –Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев (Лучкевич, 87) – Шапаренко (Пихалёнок, 75), Михайленко – Кабаєв (Волошин, 75), Буяльский (Рубчинский, 83), Ярмоленко – Ванат (Герреро, 83)

«Левый Берег»: Механив – Шаповал, Семенов, Якимив, Соколов (Астахов, 85) – Банада, Косовский (Диего Энрике, 85) – Н. Когут (Ризнык, 46), Приходько (Галас, 67), Синица (Войцеховский, 67) – Шастал

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

Удары (в створ): 10 (3) – 5 (1)

Угловые: 6 – 5

Оффсайды: 1 – 1

ДИНАМО – ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 5°C

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Левый Берег Киев Динамо - Левый Берег отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 31
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Cityzen83
Гра була до першого забитого Динамо м'яча. Добре, що забили. Потім все було дуже легко та впевнено.
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+10
Artem_Ponomar
здається що Динамо почало стабільніше грати, при таких розкладах шансів мінімум у Шахтаря
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+9
Gargantua81
такие команды можно побеждать только мозгами
к счастью, у Динамо они нашлись
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+9
sahka1981
Ну в принципі спокійна перемога, могли і більше забивати. З замінами, наче трішки затягнули. З перемогою!
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+9
avk2307
Динамо з Перемогою!!!
Сьогодні дійсно без нервів ..
Так Тримати!!!
Ответить
+8
Серж
С победой великий клуб
Ответить
+7
Remark
Ще одна чемпіонська гра!
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+6
Pavel_i_C0
Максимально легка перемога Динамо Київ.. Впевнено рухаємось до золотого дубля 
Ответить
+5
Муґунот Уух
О, а я вже хвилюватися почав: де той ріфмопльот дєбіль... пробачте, дєбальцевскій
Ответить
+5
Airwolf77
у хФедьки ак228 минус 2 аккаунта  хФедь, расчехляй свою последнюю надежду - Отамана 
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Умник
2 шикарных комбинации
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+3
Boodya
Цікава заруба з Олександрією за золото намічається💪
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+1
Misha Siryi
може хтось підказати чому на мегого знову не можна було подивитись?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Vitason
Розумію оптимізм,але до золота,ще потрібно дуже добре постаратись,залишилось 7 ігор,пару невдалих матчів і можна не тільки золото втратити,а і срібло тому давайте стримано реагувати на перемоги,тим більше ще основні складні матчі попереду ,не розслаблятися,а святкувати тільки тоді ,коли золото буде в кармані!!
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Кто смотрел эту нудятину? И как? Киевский Левый берег откровенно сливал суркисовой оффшорной дырке, или как-то пытался маскироваться и изображать "спортивную борьбу"?
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-5
Показать Скрыть 2 ответа
⚒️ВитаЛЁК УгоЛЁК/ фан Мурлыки❤️😸
Золота не бажаю ДК, все ще вірю, що виправимо положення.
Але так вже й бути хай цей вечір порадіє і помуркоче наш котик😸❤️
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-12
⚒️ВитаЛЁК УгоЛЁК/ фан Мурлыки❤️😸
Хоч вболівав я за "ПТАХІВ"❗🦩🦩🦩🟡🟢
Аби допомогли - скоротити ВІДРИВ!
Та головне - щоб ТИ РАДІВ❗😸❤️ 😊
Адже серцем щиро - тебе ПОЛЮБИВ!
.
І я - не вітаю ні за що дінаму❗
Та щаслив дуже, що - МУРКОЧИШ! ❤️😸 😊
Не ображаюсь, що там строчиш! ✍️
І дружба буде хай між нами❗
⚽⚽⚽
До зустрічі, наш милий Ігор! 😸❤️
До майбутніх матчів й ігор! 👋 😊
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-15
Показать Скрыть 3 ответа
apepa
Ротань: Сделаю все чтобы сепары динамавцы были на втором месте!
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-16
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