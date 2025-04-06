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Премьер-лига
Динамо Киев
06.04.2025 15:30 – FT 2 : 0
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 17:42 | Обновлено 06 апреля 2025, 18:43
1707
1

Динамо – Левый Берег – 2:0. Победа бело-синих. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Украинской Премьер-лиги

06 апреля 2025, 17:42 | Обновлено 06 апреля 2025, 18:43
1707
1
Динамо – Левый Берег – 2:0. Победа бело-синих. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

В воскресенье, 6 апреля, проходил матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Левым Берегом».

Встречу принимал стадион «Динамо» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.

После матча «Динамо» с 57 очками расположилось на 1-м месте, а «Левый Берег» с 22 очками остался 11-м.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

Динамо – Левый Берег – 2:0

Гол: Ярмоленко, 44, Шапаренко, 46

Видеообзор матча

ГОЛ! Андрей Ярмоленко забил в ворота Левого Берега, 1:0, 44-я минута

ГОЛ! Николай Шапаренко забил в ворота Левого Берега, 2:0, 46-я минута

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Динамо - Левый Берег видео голов и обзор Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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