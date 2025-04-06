Динамо Киев

В воскресенье, 6 апреля, проходил матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Левым Берегом».

Встречу принимал стадион «Динамо» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.

После матча «Динамо» с 57 очками расположилось на 1-м месте, а «Левый Берег» с 22 очками остался 11-м.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

Динамо – Левый Берег – 2:0

Гол: Ярмоленко, 44, Шапаренко, 46

Видеообзор матча

ГОЛ! Андрей Ярмоленко забил в ворота Левого Берега, 1:0, 44-я минута

ГОЛ! Николай Шапаренко забил в ворота Левого Берега, 2:0, 46-я минута