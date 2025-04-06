Динамо Киев

Динамо – Левый Берег – 2:0. Победа бело-синих. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 23-го тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 6 апреля, проходил матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Левым Берегом».
Встречу принимал стадион «Динамо» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0.
После матча «Динамо» с 57 очками расположилось на 1-м месте, а «Левый Берег» с 22 очками остался 11-м.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур
Динамо – Левый Берег – 2:0
Гол: Ярмоленко, 44, Шапаренко, 46
Видеообзор матча
ГОЛ! Андрей Ярмоленко забил в ворота Левого Берега, 1:0, 44-я минута
ГОЛ! Николай Шапаренко забил в ворота Левого Берега, 2:0, 46-я минута
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок завершился победой летучих мышей 2:1
Голы Ярмоленко и Шапаренко принесли «Динамо» очередные 3 очка