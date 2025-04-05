Динамо Киев

В 23-м туре Украинской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 в воскресенье, 6 апреля, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского встретятся «Динамо» и «Левый Берег». Хозяева подходят к поединку, занимая 1-ю позицию в турнирной таблице, «аисты» идут на 11-м месте.

Динамо

Киевское «Динамо» в середине нынешней недели благополучно решило вопрос выхода в полуфинал розыграш Кубка Украины. Оно во Львове встретилось с местным «Рухом» и одержало минимальную победу 1:0. Главный тренер в матче с львовянами задействовал преимущественно игроков ротации, что дало возможность основе отдохнуть. Против «Руха» среди прочего сыграли Биловар, Дячук, Рубчинский, Брагару, Волошин и Герреро, которые в старте в последнее время появляются редко.

«Динамо» перед кубковой встречей с «Рухом» провело в чемпионате Украины своеобразную репетицию с теми же львовянами в матче 22-го тура сезона-2024/2025. Игра, которая также была проведена во Львове, завершилась победой киевлян со счетом 2:0.

Против «Руха» и в Кубке, и в УПЛ динамовцы сыграли без пропущенных мячей. Зато до этих поединков подопечные Александра Шовковского имели матч в чемпионате против «Зари», который принес ничью 2:2. А до этого динамовцы пропускали мячи в поединках с ЛНЗ (2:1), «Ворсклой» (1:1).

В настоящий момент «Динамо» по показателям на своем поле имеет в УПЛ второй результат – 30 очков в 12 поединках (9 побед, 3 ничьи, 0 поражений). Лучше дома, чем динамовцы, имеет только «Александрия» (33 пункта после 13 встреч).

Левый Берег

Столичный «Левый Берег» продолжает проходить свои университеты в Украинской Премьер-лиге. Стабильности команде Виталия Первака явно не хватает. Однако, если бы она была у нее на достаточном уровне, то «аисты» находились в верхней части турнирной таблицы, а не в нижней.

В предыдущем туре «Левый Берег» проиграл на своем поле «Александрии» (0:1). До этого у него была серия сразу из двух победных поединков – с «Черноморцем» (1:0) в Одессе и с «Вересом» (2:0) дома. А на почин второй части нынешнего сезона имело место выездное поражение со счетом 0:1 от «Шахтера». И получается, что в четырех поединках 2025 года у «Левого Берега» 50%-ный показатель набранных очков – 6 очков из 12.

До показателям на выезде сейчас «Левый Берег» в УПЛ идет 11-м. «Аисты» провели на выезде 10 игр, в которых набрали 11 очков (3 победы, 2 ничьи, 5 поражений). Любопытно, что у десяти гостевых встреча парни Первака пропустили 9 мячей, но и сами забили только пять. То есть, вне родного стадиона «Левый Берег» действует исключительно от обороны. Впрочем, и не только на выезде.

Статистика встреч

В чемпионатах Украины соперники провели 1 очный поединок.

Он состоялся в первом круге нынешнего сезона и завершился крупной гостевой победой «Динамо» со счетом 3:0.

Прогноз на противостояние

По большому счету, это будет встреча соперников, образно говоря, из разных весовых категорий. «Аисты» могут и должны оказать динамовцам сопротивление, но исключительно до поры до времени. Когда это самое время наступит, сказать трудно. Однако перевес подопечных Шовковского в итоге должен сказаться. Эксперты считают «Динамо» безоговорочным фаворитом матча и нет никаких причин думать обратное.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко, Буяльский, Ванат.

«Левый Берег»: Механив – Соколов, Банада, Семенов, Шаповал, Косовский, Когут, Дедух, Синица, Шастал, Сухорученко.

Прогноз Sport.ua Динамо Киев Левый Берег Победа Динамо 1.22 Сделать ставку

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