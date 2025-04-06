В воскресенье, 6 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» встретится с «Левым Берегом». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 15.30.

В весенней части сезона подопечные Александра Шовковского одержали 3 победы, обыграв «Карпаты», ЛНЗ и «Рух». Правда, потерянные очки в матчах против «Ворсклы» и «Зари» немного испортили настроение футболистам столичного клуба. Кроме того, на этой неделе «Динамо» в очередной раз прошло в полуфинал Кубка Украины, обыграв «Рух».

«Аисты», в свою очередь, благодаря победам над «Черноморцем» и «Вересом» смогли покинуть зону переходных матчей, однако в предыдущей игре проиграли «Александрии». Поэтому, чтобы увеличивать отрыв от конкурентов, «Левому Берегу» нужно попытаться доставить трудности украинскому гранду.

Матч первого круга между этими командами завершился победой «Динамо» со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Динамо Киев Левый Берег Победа Динамо 1.22 Сделать ставку

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