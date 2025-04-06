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Премьер-лига
Динамо Киев
06.04.2025 15:30 – FT 2 : 0
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 19:33 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:52
2280
1

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Михавко нужны очки? Не всегда видит поле правильно»

Главный тренер Динамо провел пресс-конференцию после победы над Левым Берегом (2:0)

06 апреля 2025, 19:33 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:52
2280
1
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Михавко нужны очки? Не всегда видит поле правильно»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский провел пресс-конференцию после победы над Левым Берегом (2:0) в матче 23-го тура УПЛ 2024/25:

– Вы начали делать замены только с 75-й минуты. С чем это связано?

– Связано с тем, что я так решил сделать замену на 75-й минуте.

– Ярмоленко, забив гол, отпраздновал, как будто он старый и хромает. Как думаете, из-за чего он так отпраздновал?

– Вы знаете, это точно не ко мне вопрос.

– В трансляции было слышно, как вы кричали Михавко купить очки. Что у него не так со зрением?

– Не всегда видит поле правильно. Это шутки, безусловно, но эмоции есть эмоции на футбольном поле, и сегодня именно Тарас, а также некоторые другие игроки принимали не совсем правильные решения в ситуациях, которые диктовали обстоятельства на футбольном поле. Поэтому это был сарказм больше.

– Насколько вы довольны реализацией плана на игру сегодня?

– Во-первых, хочу сказать, что команда «Левый Берег» за последние шесть матчей одержала четыре победы и дважды проиграла. Показывала очень дисциплинированную и организованную игру. Прекрасно понимали, что именно такая игра будет и в нашем матче. Настраивали игроков, что игра не будет простой, и нужно будет прилагать усилия, правильно располагаться на футбольном поле для того, чтобы находить возможности раскачивать соперника и делать все возможное, чтобы соперники теряли силы и ошибались. Было много именно технических ошибок в принятии решений, это добавляло нервозности нам, а соперник, наоборот, получал дополнительную уверенность.

Мы понимали, что у нас будут возможности, и они были, нужно было лишь эффективнее распорядиться мячом. В целом, могу сказать, что матчи на финишном отрезке всегда проходят очень непросто. Всем командам непросто – и «Реалу», и «Барселоне», что можно было увидеть по вчерашним поединкам. И я делал замечание относительно того, что сейчас мы входим в шторм и понимаем, что будет непростой период. Каждая игра для нас, как финал. На это, в принципе, и настраивали команду и отдельно игроков.

Пресс-конференция Александра Шовковского

Видеообзор матча Динамо Киев – Левый Берег (2:0)

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
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Александр Шовковский пресс-конференция Динамо Киев Левый Берег Киев Динамо - Левый Берег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Тарас Михавко
Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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didora
Не знаю за Михавка, а Шляпаренку точно очки потрібні. Такий вихід на ворота (один на один) і не забити! Мастєра бляха муха. Сам забивай або пас наліво на Ваната і гол. А той гол,  що зарахували Колюні так то гол від захисника чудом залетів!!! Такі тугі голи, що аж серце щимить. Перевага невеличка була, так забивайте. А то луплять бозна куди. З тако грою недаром у ЛЄ нічого не світило!!!!!
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