Александр ШОВКОВСКИЙ: «Михавко нужны очки? Не всегда видит поле правильно»

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский провел пресс-конференцию после победы над Левым Берегом (2:0) в матче 23-го тура УПЛ 2024/25:

– Вы начали делать замены только с 75-й минуты. С чем это связано?

– Связано с тем, что я так решил сделать замену на 75-й минуте.

– Ярмоленко, забив гол, отпраздновал, как будто он старый и хромает. Как думаете, из-за чего он так отпраздновал?

– Вы знаете, это точно не ко мне вопрос.

– В трансляции было слышно, как вы кричали Михавко купить очки. Что у него не так со зрением?

– Не всегда видит поле правильно. Это шутки, безусловно, но эмоции есть эмоции на футбольном поле, и сегодня именно Тарас, а также некоторые другие игроки принимали не совсем правильные решения в ситуациях, которые диктовали обстоятельства на футбольном поле. Поэтому это был сарказм больше.

– Насколько вы довольны реализацией плана на игру сегодня?

– Во-первых, хочу сказать, что команда «Левый Берег» за последние шесть матчей одержала четыре победы и дважды проиграла. Показывала очень дисциплинированную и организованную игру. Прекрасно понимали, что именно такая игра будет и в нашем матче. Настраивали игроков, что игра не будет простой, и нужно будет прилагать усилия, правильно располагаться на футбольном поле для того, чтобы находить возможности раскачивать соперника и делать все возможное, чтобы соперники теряли силы и ошибались. Было много именно технических ошибок в принятии решений, это добавляло нервозности нам, а соперник, наоборот, получал дополнительную уверенность.

Мы понимали, что у нас будут возможности, и они были, нужно было лишь эффективнее распорядиться мячом. В целом, могу сказать, что матчи на финишном отрезке всегда проходят очень непросто. Всем командам непросто – и «Реалу», и «Барселоне», что можно было увидеть по вчерашним поединкам. И я делал замечание относительно того, что сейчас мы входим в шторм и понимаем, что будет непростой период. Каждая игра для нас, как финал. На это, в принципе, и настраивали команду и отдельно игроков.

Пресс-конференция Александра Шовковского

Видеообзор матча Динамо Киев – Левый Берег (2:0)