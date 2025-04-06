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  4. ЯРМОЛЕНКО: «Ванат хорошо скинул мне мяч, оставалось только забить»
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 19:29 | Обновлено 06 апреля 2025, 19:56
448
0

ЯРМОЛЕНКО: «Ванат хорошо скинул мне мяч, оставалось только забить»

Вингер «Динамо» стал автором первого гола в матче против «Левого Берега»

06 апреля 2025, 19:29 | Обновлено 06 апреля 2025, 19:56
448
0
ЯРМОЛЕНКО: «Ванат хорошо скинул мне мяч, оставалось только забить»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко, автор первого гола в ворота «Левого Берега», прокомментировал домашний поединок, в котором «бело-синие» победили (2:0):

– Был тяжёлый матч, «Левый Берег» очень хорошо защищался, в таких играх трудно создавать моменты, но когда они появляются – их нужно реализовывать. После того как забили первый мяч, стало чуть легче играть. Сначала Виталий Буяльский отдал хорошую передачу на Ваната, Влад хорошо сбросил мне мяч, так что оставалось только реализовать этот момент.

– В матче первого круга «Динамо» победило «Левый Берег» со счётом 3:0, сегодня – 2:0, есть ли большая разница между этими матчами?

– Хорошая команда, организованно защищается, против них тяжело играть. Когда забиваешь таким соперникам, дальше играть становится намного легче.

– Как пережили утреннюю баллистическую атаку на Киев? Повлияла ли она на подготовку к матчу?

– Я просыпался и слышал взрывы. Но, как бы это смешно или грубо ни звучало, мы уже ко всему привыкли.

– Как поздравили Валерия Лучкевича с дебютом?

– Я поздравил его на поле сразу после игры, а когда пришёл в раздевалку – его ещё не было, он с другими ребятами тренировался после матча.

– Следующий матч на выезде в Кривом Роге. Чего ожидаете от него?

– Такого же тяжёлого поединка, как сегодня, ведь с «Кривбассом» всегда тяжело играть, так что нас ждёт тяжёлая выездная игра. Для нас сейчас каждый матч – как финал. Кроме того, в Кривом Роге часто звучат воздушные тревоги – таковы сейчас реалии нашего футбола. Нужно играть. Мы не жалуемся, ведь если кому и тяжело – так это нашим защитникам. А наша задача – играть в футбол и дарить людям хоть какие-то позитивные эмоции в это сложное время. Сегодня отдохнём, а с завтрашнего дня начнём настраиваться на следующую игру.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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