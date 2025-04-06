Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почему Моуриньо был у бровки? Фенербахче разбил Трабзонспор с Зубковым
Чемпионат Турции
Фенербахче
06.04.2025 19:00 – FT 4 : 1
Трабзонспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
06 апреля 2025, 21:32 | Обновлено 06 апреля 2025, 21:34
205
0

Почему Моуриньо был у бровки? Фенербахче разбил Трабзонспор с Зубковым

Встреча завершилась со счетом 4:1, Даниил Сикан и Арсений Батагов не играли

06 апреля 2025, 21:32 | Обновлено 06 апреля 2025, 21:34
205
0
Почему Моуриньо был у бровки? Фенербахче разбил Трабзонспор с Зубковым
Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Турции 2024/25 между командами Фенербахче и Трабзонспор.

Поединок прошел на стадионе в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Хет-трик за Фенербахче оформил Талиска. Еще один мяч у Милана Шриньяра. У гостей единственный гол забил Денис Дрэгуш.

В составе Трабзонспора все 90 минут провел украинский футболист Александр Зубков. Даниил Сикан просидел на скамейке запасных, а Арсений Батагов пропустил встречу из-за травмы.

Интересно, что наставник Фенербахче Жозе Моуриньо должен был начать отбывать дисквалификацию за то, что ущипнул коуча Галатасарая Окана Бурука в прошлом матче. Однако, судя по фотографиям, «Особенный» руководил своими подопечными с бровки.

В таблице национального первенства Фенербахче продолжает погоню за лидером Галатасараем 68 очков проти 71. У Трабзонспора 36 пунктов и 11-я позиция.

Чемпионат Турции 2024/25. 30-й тур, 6 апреля

Фенербахче – Трабзонспор – 4:1

Голы: Талиска, 51 (пен.), 64, 77, Шкриньяр, 60 – Дрэгуш, 45+4

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Фенербахче – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Схватил тренера за нос. Моуриньо получил дисквалификацию
Кто заменит Пушича? Степаненко выбрал нового тренера для Шахтера
чемпионат Турции по футболу Даниил Сикан Арсений Батагов Александр Зубков хет-трик Андерсон Талиска Милан Шкриньяр Фенербахче Трабзонспор Денис Дрэгуш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Верес – 3:0. Дожали во второй тайме. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06 апреля 2025, 20:33 0
Шахтер – Верес – 3:0. Дожали во второй тайме. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Верес – 3:0. Дожали во второй тайме. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 23-го тура УПЛ 2024/25

Караваев назвал лучшего вратаря в истории Динамо. Это не Шовковский
Футбол | 06 апреля 2025, 01:25 1
Караваев назвал лучшего вратаря в истории Динамо. Это не Шовковский
Караваев назвал лучшего вратаря в истории Динамо. Это не Шовковский

Александр принял участие в блиц-опросе

В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
Футбол | 06.04.2025, 09:34
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
ЯРМОЛЕНКО: Никакой короны на голове. К старшим нужно относиться с уважением
Футбол | 06.04.2025, 19:16
ЯРМОЛЕНКО: Никакой короны на голове. К старшим нужно относиться с уважением
ЯРМОЛЕНКО: Никакой короны на голове. К старшим нужно относиться с уважением
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Футбол | 05.04.2025, 21:16
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
05.04.2025, 01:41 3
Футбол
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
05.04.2025, 15:02 1
Футбол
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
05.04.2025, 05:46
Теннис
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
05.04.2025, 04:24 5
Футбол
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
04.04.2025, 18:22 2
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
06.04.2025, 08:50 11
Футбол
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
05.04.2025, 23:40
Теннис
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
04.04.2025, 20:54 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем