Почему Моуриньо был у бровки? Фенербахче разбил Трабзонспор с Зубковым

6 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Турции 2024/25 между командами Фенербахче и Трабзонспор.

Поединок прошел на стадионе в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Хет-трик за Фенербахче оформил Талиска. Еще один мяч у Милана Шриньяра. У гостей единственный гол забил Денис Дрэгуш.

В составе Трабзонспора все 90 минут провел украинский футболист Александр Зубков. Даниил Сикан просидел на скамейке запасных, а Арсений Батагов пропустил встречу из-за травмы.

Интересно, что наставник Фенербахче Жозе Моуриньо должен был начать отбывать дисквалификацию за то, что ущипнул коуча Галатасарая Окана Бурука в прошлом матче. Однако, судя по фотографиям, «Особенный» руководил своими подопечными с бровки.

В таблице национального первенства Фенербахче продолжает погоню за лидером Галатасараем 68 очков проти 71. У Трабзонспора 36 пунктов и 11-я позиция.

Чемпионат Турции 2024/25. 30-й тур, 6 апреля

Фенербахче – Трабзонспор – 4:1

Голы: Талиска, 51 (пен.), 64, 77, Шкриньяр, 60 – Дрэгуш, 45+4

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine