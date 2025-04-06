6 апреля на «Шюкрю Сараджоглу» пройдет матч 30-го тура Суперлиги Турции, в котором Фенербахче встретится с Трабзонспором. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Фенербахче

Команда не может стать чемпионом уже более десятка лет, с 2014-го года. В прошлом сезоне тоже не получилось вернуться на вершину, хотя борьбу с Галатасараем вели до последних туров. Чтобы хотя бы в новом цикле все-таки обойти соседа, летом пригласили Моуринью.

Пока что остается констатировать, что португалец уже не такой уж и Особенный. В Лиге чемпионов с ним турки не вышли в основной раунд, уступив во втором раунде квалификации, Лиллю. А в марте распрощались и с Лигой Европы - снова роковой стала серия пенальти. Апрель начался с поединка против того же Галатасарая, уже в кубке. Там снова проиграли, но все запомнили новую выходку португальца, что схватил оппонента, Бурука, за нос. В Суперлиге не получилось навязать серьезную конкуренцию чемпиону. Но вторыми идут уверенно, и Бодрум в прошлом туре обыграли 4:2 на выезде.

Трабзонспор

Клуб не так давно напомним о славной истории, выиграв после паузы в пару десятилетий чемпионский титул. Да и в прошлом сезоне были тоже неплохие результаты в виде третьего места. Но в новом цикле никак не получается справиться с проблемами. Не помогло толком ни возвращение Шенола Гюнеша, ни активное подписание новичков - отметим, что в январе следом за Батаговым на южный берег Черного мора перебрались Сикан с Зубковым.

С середины марта новым наставником стал Текке. Фатих дебютировал с разгромной победы, 3:0 над Истанбулом в гостях. Дома с Гезтепе после этого, правда, закончили только ничьей. Зато поединок против Бодрума в кубке довели все же до победных 3:2.

Статистика личных встреч

Три из четырех крайних очных поединков, в том числе оба в 2024-м году, приносили победы для стамбульского гранда.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев. Но и у гостей есть свои козыри, пока что используем тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua Фенербахче Трабзонспор Тотал больше 3.0 1.79 Сделать ставку

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