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  4. Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Турция
07 апреля 2025, 15:03 |
628
2

Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем

Наставник «Фенербахче» оценил игру Александра Зубкова

07 апреля 2025, 15:03 |
628
2
Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

6 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Фенербахче» и «Трабзонспор». Хозяева разгромили соперника со счетом 4:1.

После окончания поединка наставник «Фенербахче» Жозе Моуриньо признался, что его подопечные имели определенные проблемы во время поединка:

«Соперник изменил свой стиль игры специально, чтобы усложнить нам ситуацию на поле. Первый тайм был более сбалансированным, чем второй. Мы могли побеждать до перерыва, но судья не поставил пенальти в ворота «Трабзонспора». В Китае, Австралии, везде зафиксировали бы нарушение. Но не в Турции.

Мы ожидали, что соперник будет нас прессинговать и проверять нашу оборону. По этой причине я принял решение играть с четырьмя защитниками. Они изменили тактику по ходу матча, поэтому стало сложнее. Зубков создал нам неожиданные проблемы», – сказал Моуриньо.

«Фенербахче» набрал 68 баллов и продолжает занимать второе место в чемпионате. «Трабзонспор» разместился на 11-й позиции, в активе клуба – 36 очков.

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чемпионат Турции по футболу Фенербахче Трабзонспор Александр Зубков Жозе Моуриньо
Николай Титюк Источник: ФК Фенербахче
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Saar
та не знає він жодного українського футболіста, окрім Шевченка!!!
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