Моуриньо признался, что игрок сборной Украины создал ему много проблем

6 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Фенербахче» и «Трабзонспор». Хозяева разгромили соперника со счетом 4:1.

После окончания поединка наставник «Фенербахче» Жозе Моуриньо признался, что его подопечные имели определенные проблемы во время поединка:

«Соперник изменил свой стиль игры специально, чтобы усложнить нам ситуацию на поле. Первый тайм был более сбалансированным, чем второй. Мы могли побеждать до перерыва, но судья не поставил пенальти в ворота «Трабзонспора». В Китае, Австралии, везде зафиксировали бы нарушение. Но не в Турции.

Мы ожидали, что соперник будет нас прессинговать и проверять нашу оборону. По этой причине я принял решение играть с четырьмя защитниками. Они изменили тактику по ходу матча, поэтому стало сложнее. Зубков создал нам неожиданные проблемы», – сказал Моуриньо.

«Фенербахче» набрал 68 баллов и продолжает занимать второе место в чемпионате. «Трабзонспор» разместился на 11-й позиции, в активе клуба – 36 очков.