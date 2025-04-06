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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Раед
06.04.2025 19:00 – FT 1 : 2
Аль-Халидж
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Саудовская Аравия
06 апреля 2025, 23:32 | Обновлено 06 апреля 2025, 23:40
224
0

Бущан помог команде Аль-Шабаб выиграть матч в Саудовской Аравии

Аль-Шабаб в выездном матче одолел Аль-Вахда со счетом 3:1

06 апреля 2025, 23:32 | Обновлено 06 апреля 2025, 23:40
224
0
Бущан помог команде Аль-Шабаб выиграть матч в Саудовской Аравии
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

Вечером 6 апреля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Украинский голкипер Георгий Бущан помог команде Аль-Шабаб выиграть очередной поединок (3:1).

Аль-Шабаб в выездном матче переиграл Аль-Вахда со счетом 3:1 и занимает 6-е место в турнире.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (62 очка), Аль-Хиляль (57), Аль-Наср (54), Аль-Кадисия (52), Аль-Ахли (49), Аль-Шабаб (46).

Чемпионат Саудовской Аравии. 26-й тур, 6 апреля

Аль-Фейха Аль-Фатех – 1:1

Аль-Раед – Аль-Халидж – 1:2

Аль-Вахда – Аль-Шабаб – 1:3

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Георгий Бущан Аль-Фейха Аль-Фатех Аль-Раед Аль-Халидж Аль-Вахда Мекка Аль-Шабаб
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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