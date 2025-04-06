Бущан помог команде Аль-Шабаб выиграть матч в Саудовской Аравии
Аль-Шабаб в выездном матче одолел Аль-Вахда со счетом 3:1
Вечером 6 апреля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Украинский голкипер Георгий Бущан помог команде Аль-Шабаб выиграть очередной поединок (3:1).
Аль-Шабаб в выездном матче переиграл Аль-Вахда со счетом 3:1 и занимает 6-е место в турнире.
Турнирное положение: Аль-Иттихад (62 очка), Аль-Хиляль (57), Аль-Наср (54), Аль-Кадисия (52), Аль-Ахли (49), Аль-Шабаб (46).
Чемпионат Саудовской Аравии. 26-й тур, 6 апреля
Аль-Фейха – Аль-Фатех – 1:1
Аль-Раед – Аль-Халидж – 1:2
Аль-Вахда – Аль-Шабаб – 1:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь может оказаться в Милане
Разрывы в лидирующей группе после 23-го тура УПЛ сохранились