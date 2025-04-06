Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера

С 4 по 7 апреля состоялись матчи 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Уже состоялись 6 матчей тура, еще 2 поединка пройдут в понедельник, 7 апреля.

Топ-тройка – Динамо, Александрия и Шахтер – осталась без изменений, все три команды взяли 3 очка в 23-м туре.

Динамо продолжает лидировать с 57 очками, Александрия с 53 баллами занимает второе место. Шахтер с 47 пунктами замыкает топ-3, имея игру в запасе.

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (57), Александрия (53), Шахтер (47), Полесье (37), Кривбасс (35), Заря, Карпаты (по 32), Верес (по 29).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь, Ворскла (по 21), Черноморец (18), Ингулец (16).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур

04.04. 15:30. Ингулец Петрово – Оболонь Киев – 0:1

– 0:1 05.04. 13:00. Ворскла Полтава – Заря Луганск – 1:2

– 1:2 05.04. 15:30. Черноморец Одесса – ЛНЗ Черкассы – 1:0

– ЛНЗ Черкассы – 1:0 06.04. 13:00. Александрия – Кривбасс Кривой Рог – 1:0

– Кривбасс Кривой Рог – 1:0 06.04. 15:30. Динамо Киев – Левый Берег Киев – 2:0

– Левый Берег Киев – 2:0 06.04. 18:00. Шахтер Донецк – Верес Ровно – 3:0

– Верес Ровно – 3:0 07.04. 15:30. Колос Ковалевка – Рух Львов

07.04. 18:00. Полесье Житомир – Карпаты Львов

🏆 Турнирная таблица