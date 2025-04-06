Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Разрывы в лидирующей группе после 23-го тура УПЛ сохранились
С 4 по 7 апреля состоялись матчи 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Уже состоялись 6 матчей тура, еще 2 поединка пройдут в понедельник, 7 апреля.
Топ-тройка – Динамо, Александрия и Шахтер – осталась без изменений, все три команды взяли 3 очка в 23-м туре.
Динамо продолжает лидировать с 57 очками, Александрия с 53 баллами занимает второе место. Шахтер с 47 пунктами замыкает топ-3, имея игру в запасе.
Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (57), Александрия (53), Шахтер (47), Полесье (37), Кривбасс (35), Заря, Карпаты (по 32), Верес (по 29).
Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь, Ворскла (по 21), Черноморец (18), Ингулец (16).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- 🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- 🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур
- 04.04. 15:30. Ингулец Петрово – Оболонь Киев – 0:1
- 05.04. 13:00. Ворскла Полтава – Заря Луганск – 1:2
- 05.04. 15:30. Черноморец Одесса – ЛНЗ Черкассы – 1:0
- 06.04. 13:00. Александрия – Кривбасс Кривой Рог – 1:0
- 06.04. 15:30. Динамо Киев – Левый Берег Киев – 2:0
- 06.04. 18:00. Шахтер Донецк – Верес Ровно – 3:0
- 07.04. 15:30. Колос Ковалевка – Рух Львов
- 07.04. 18:00. Полесье Житомир – Карпаты Львов
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|23
|17
|6
|0
|48 - 15
|57
|2
|Александрия
|23
|16
|5
|2
|35 - 16
|53
|3
|Шахтер Донецк
|22
|14
|5
|3
|51 - 16
|47
|4
|Полесье
|22
|10
|7
|5
|30 - 22
|37
|5
|Кривбасс
|21
|10
|5
|6
|24 - 20
|35
|6
|Заря
|22
|10
|2
|10
|27 - 29
|32
|7
|Карпаты Львов
|22
|9
|5
|8
|27 - 23
|32
|8
|Верес
|23
|7
|8
|8
|27 - 31
|29
|9
|Рух Львов
|22
|6
|8
|8
|22 - 20
|26
|10
|ЛНЗ Черкассы
|23
|7
|4
|12
|22 - 31
|25
|11
|Левый берег
|22
|6
|4
|12
|12 - 24
|22
|12
|Колос Ковалевка
|22
|4
|9
|9
|16 - 19
|21
|13
|Оболонь
|23
|5
|6
|12
|13 - 37
|21
|14
|Ворскла
|23
|5
|6
|12
|18 - 30
|21
|15
|Черноморец
|23
|5
|3
|15
|15 - 35
|18
|16
|Ингулец
|22
|3
|7
|12
|15 - 34
|16
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