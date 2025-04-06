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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 23:05 | Обновлено 06 апреля 2025, 23:43
581
1

Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера

Разрывы в лидирующей группе после 23-го тура УПЛ сохранились

06 апреля 2025, 23:05 | Обновлено 06 апреля 2025, 23:43
581
1
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
ФК Шахтер

С 4 по 7 апреля состоялись матчи 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Уже состоялись 6 матчей тура, еще 2 поединка пройдут в понедельник, 7 апреля.

Топ-тройка – Динамо, Александрия и Шахтер – осталась без изменений, все три команды взяли 3 очка в 23-м туре.

Динамо продолжает лидировать с 57 очками, Александрия с 53 баллами занимает второе место. Шахтер с 47 пунктами замыкает топ-3, имея игру в запасе.

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (57), Александрия (53), Шахтер (47), Полесье (37), Кривбасс (35), Заря, Карпаты (по 32), Верес (по 29).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь, Ворскла (по 21), Черноморец (18), Ингулец (16).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • 🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • 🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур

  • 04.04. 15:30. Ингулец Петрово – Оболонь Киев – 0:1
  • 05.04. 13:00. Ворскла Полтава – Заря Луганск – 1:2
  • 05.04. 15:30. Черноморец Одесса – ЛНЗ Черкассы – 1:0
  • 06.04. 13:00. Александрия – Кривбасс Кривой Рог – 1:0
  • 06.04. 15:30. Динамо Киев – Левый Берег Киев – 2:0
  • 06.04. 18:00. Шахтер Донецк – Верес Ровно – 3:0
  • 07.04. 15:30. Колос Ковалевка – Рух Львов
  • 07.04. 18:00. Полесье Житомир – Карпаты Львов

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 23 17 6 0 48 - 15 57
2 Александрия 23 16 5 2 35 - 16 53
3 Шахтер Донецк 22 14 5 3 51 - 16 47
4 Полесье 22 10 7 5 30 - 22 37
5 Кривбасс 21 10 5 6 24 - 20 35
6 Заря 22 10 2 10 27 - 29 32
7 Карпаты Львов 22 9 5 8 27 - 23 32
8 Верес 23 7 8 8 27 - 31 29
9 Рух Львов 22 6 8 8 22 - 20 26
10 ЛНЗ Черкассы 23 7 4 12 22 - 31 25
11 Левый берег 22 6 4 12 12 - 24 22
12 Колос Ковалевка 22 4 9 9 16 - 19 21
13 Оболонь 23 5 6 12 13 - 37 21
14 Ворскла 23 5 6 12 18 - 30 21
15 Черноморец 23 5 3 15 15 - 35 18
16 Ингулец 22 3 7 12 15 - 34 16
Полная таблица

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистические расклады Динамо Киев Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Главное подойти к дуэли с шахтой без потерь!  И взять очки любой ценой! 
Александрии желаю в каждой игре победы и можно шахтёр поздравлять с бронзовыми медалями.
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