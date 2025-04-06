Стало известно, сыграет ли Лунин в матче Лиги чемпионов Арсенал – Реал

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал Лондон и Реал Мадрид.

В воскресенье Карло Анчелотти обнародовал заявку своих подопечных.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин не полетит в Лондон – он отсутствует в заявке. А вот Тибо Куртуа включен в список игроков, как и 19-летний Фран Гонсалес.

У Андрея после кубковой игры против Реала Сосьедад была диагностирована травма камбаловидной мышцы ноги.

Встреча между Арсеналом и Реалом начнется во вторник в 22:00 по Киеву на стадионе Эмирейтс в столице Англии. Ответный поединок запланирован на 16 апреля в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

Победитель противостояния выйдет в полуфинал главного еврокубка, где сыграет либо против ПСЖ, либо против Астон Виллы.

Заявка Реала на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов