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Лига чемпионов
06 апреля 2025, 17:24 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:46
990
1

Стало известно, сыграет ли Лунин в матче Лиги чемпионов Арсенал – Реал

Андрей не попал в заявку королевского клуба на первый матч 1/4 финала еврокубка

06 апреля 2025, 17:24 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:46
990
1
Стало известно, сыграет ли Лунин в матче Лиги чемпионов Арсенал – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

8 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал Лондон и Реал Мадрид.

В воскресенье Карло Анчелотти обнародовал заявку своих подопечных.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин не полетит в Лондон – он отсутствует в заявке. А вот Тибо Куртуа включен в список игроков, как и 19-летний Фран Гонсалес.

У Андрея после кубковой игры против Реала Сосьедад была диагностирована травма камбаловидной мышцы ноги.

Встреча между Арсеналом и Реалом начнется во вторник в 22:00 по Киеву на стадионе Эмирейтс в столице Англии. Ответный поединок запланирован на 16 апреля в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

Победитель противостояния выйдет в полуфинал главного еврокубка, где сыграет либо против ПСЖ, либо против Астон Виллы.

Заявка Реала на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов

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Андрей Лунин Тибо Куртуа Фран Гонсалес Реал Мадрид Арсенал Лондон Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Artem_Ponomar
все ж таки травма виявилась серйознішою ніж очікували...
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