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Чемпионат Португалии
Порту
06.04.2025 22:30 – FT 1 : 4
Бенфика
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Португалия
07 апреля 2025, 00:35 | Обновлено 07 апреля 2025, 00:44
213
0

Орлы разгромили Драконов. Трубин помог Бенфике одержать победу над Порту

Центральный матч 28-го тура сыгран в чемпионате Португалии

07 апреля 2025, 00:35 | Обновлено 07 апреля 2025, 00:44
213
0
Орлы разгромили Драконов. Трубин помог Бенфике одержать победу над Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» выиграть матч 28-го тура чемпионата Португалии.

Орлы в выездном матче разгромили Драконов из «Порту» (4:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик для гостей оформил форвард Вангелис Павлидис.

Трубин отыграл весь матч и пропустил один мяч на 81-й минуте.

Бенфика вышла в лидеры чемпионата Португалии, опередив Спортинг.

Лидеры: Бенфика (68 очков), Спортинг (65), Порту, Брага (по 56).

Чемпионат Португалии. 6 апреля. 28-й тур

Порту Бенфика 1:4

Голы: Саму, 81 – Павлидис, 1, 43, 69, Отаменди, 90+5

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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