Орлы разгромили Драконов. Трубин помог Бенфике одержать победу над Порту

Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» выиграть матч 28-го тура чемпионата Португалии.

Орлы в выездном матче разгромили Драконов из «Порту» (4:1).

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Хет-трик для гостей оформил форвард Вангелис Павлидис.

Трубин отыграл весь матч и пропустил один мяч на 81-й минуте.

Бенфика вышла в лидеры чемпионата Португалии, опередив Спортинг.

Лидеры: Бенфика (68 очков), Спортинг (65), Порту, Брага (по 56).

Чемпионат Португалии. 6 апреля. 28-й тур

Порту – Бенфика – 1:4

Голы: Саму, 81 – Павлидис, 1, 43, 69, Отаменди, 90+5