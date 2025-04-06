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Чемпионат Португалии
Порту
06.04.2025 22:30 – 75 0 : 3
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
06 апреля 2025, 22:23 | Обновлено 06 апреля 2025, 23:51
9
0

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против Порту

Игра 28-го тура чемпионата Португалии начнется 6 апреля в 22:30

06 апреля 2025, 22:23 | Обновлено 06 апреля 2025, 23:51
9
0
Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 28-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют выездной матч против команды «Порту».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 6 апреля в 22:30 по киевскому времени.

Лидеры: Спортинг, Бенфика (по 65 очков), Порту, Брага (по 56).

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против Порту

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы Анатолий Трубин Порту Порту - Бенфика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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