Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против Порту
Игра 28-го тура чемпионата Португалии начнется 6 апреля в 22:30
Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 28-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» сыграют выездной матч против команды «Порту».
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Встреча начнется 6 апреля в 22:30 по киевскому времени.
Лидеры: Спортинг, Бенфика (по 65 очков), Порту, Брага (по 56).
Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против Порту
🗒️ OUR 𝑺𝙏𝑨𝙍𝑻𝙄𝑵𝙂 𝙓𝑰!#FCPSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/gmZPdZCL1u— SL Benfica (@slbenfica_en) April 6, 2025
⚽𝕆 ℕ𝕆𝕊𝕊𝕆 𝟙𝟙 𝕀ℕ𝕀ℂ𝕀𝔸𝕃 ⚽#FCPSLB pic.twitter.com/Ml2onihDY1— FC Porto (@FCPorto) April 6, 2025
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