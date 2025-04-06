Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 28-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» сыграют выездной матч против команды «Порту».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 6 апреля в 22:30 по киевскому времени.

Лидеры: Спортинг, Бенфика (по 65 очков), Порту, Брага (по 56).

Трубин выйдет в основе на матч Бенфики против Порту