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  4. Порту – Бенфика – 1:4. Трубин на высоте. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Португалии
Порту
06.04.2025 22:30 – FT 1 : 4
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
07 апреля 2025, 02:59 | Обновлено 07 апреля 2025, 03:09
144
0

Порту – Бенфика – 1:4. Трубин на высоте. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Португалии

07 апреля 2025, 02:59 | Обновлено 07 апреля 2025, 03:09
144
0
Порту – Бенфика – 1:4. Трубин на высоте. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» выиграть матч 28-го тура чемпионата Португалии.

Орлы в выездном матче разгромили Драконов из «Порту» (4:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик для гостей оформил форвард Вангелис Павлидис. Трубин отыграл весь матч и пропустил один мяч на 81-й минуте.

Бенфика вышла в лидеры чемпионата Португалии, опередив Спортинг. Лидеры: Бенфика (68 очков), Спортинг (65), Порту, Брага (по 56).

Чемпионат Португалии. 6 апреля. 28-й тур

Порту Бенфика 1:4

Голы: Саму, 81 – Павлидис, 1, 43, 69, Отаменди, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Бенфика).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Омородион (Порту).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Николас Отаменди Анатолий Трубин Порту Порту - Бенфика Саму Омородион Агехова Вангелис Павлидис видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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