Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАОК и Олимпиакос провели матч. Яремчук помог оформить автогол
Чемпионат Греции
ПАОК
06.04.2025 19:30 – FT 2 : 1
Олимпиакос Пирей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Греция
06 апреля 2025, 21:52 | Обновлено 06 апреля 2025, 21:55
206
1

ПАОК и Олимпиакос провели матч. Яремчук помог оформить автогол

Команда из города Пирей уступила со счетом 1:2, Роман голевыми действиями не отличился

06 апреля 2025, 21:52 | Обновлено 06 апреля 2025, 21:55
206
1
ПАОК и Олимпиакос провели матч. Яремчук помог оформить автогол
Twitter

6 апреля ПАОК и Олимпиакос провели матч 28-го тура чемпионата Греции 2024/25.

Для обоих коллективов это был второй поединок в чемпионской группе, в которой также выступают АЕК и Панатинаикос.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу со счетом 2:1 одержал ПАОК. В составе команды из города Пирей 90 весь поединок отыграл украинский форвард Роман Яремчук, но голевыми действиями украинец отличиться не сумел.

Для Яремчука это был первый матч в Греции, в котором он провел все 90 минут на поле.

Голами за ПАОК отличились Янник Константелиас и Мади Камара. Для Олимпиакоса единственный мяч оформил защитник хозяев Яннис Михайлидис, который забил в свои ворота после навеса Яремчука.

В составе клуба из города Солоники на 66-й минуте вышел экс-игрок донецкого Шахтера и харьковского Металлиста Тайсон.

ПАОК доигрывал в меньшинстве после удаления Камары на 74-й минуте.

Чемпионат Греции 2024/25. 6 апреля

Чемпионская группа (Чемпионшип), 28-й тур

ПАОК – Олимпиакос – 2:1

Голы: Константелиас, 5, Камара, 11 – Михайлидис, 52 (автогол)

Удаление: Камара, 74

По теме:
Кристал Пэлас вошел в уникальный список команд Премьер-Лиги
ВИДЕО. Ворскла в меньшинстве сравняла счет в игре с Зарей
Форвард сборной Украины из-за травмы может пропустить второй матч подряд
автогол удаление (красная карточка) Роман Яремчук Тайсон ПАОК Олимпиакос Пирей Мади Камара чемпионат Греции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ассистент века. Статистический портрет Кевина де Брюйне в Сити
Футбол | 06 апреля 2025, 21:04 0
Ассистент века. Статистический портрет Кевина де Брюйне в Сити
Ассистент века. Статистический портрет Кевина де Брюйне в Сити

Бельгийская звезда покинет английский клуб после 10 лет совместной истории

АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Футбол | 06 апреля 2025, 08:50 11
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»

Карло отреагировал на нереализованный пенальти от Винисиуса Жуниора

Караваев назвал лучшего вратаря в истории Динамо. Это не Шовковский
Футбол | 06.04.2025, 01:25
Караваев назвал лучшего вратаря в истории Динамо. Это не Шовковский
Караваев назвал лучшего вратаря в истории Динамо. Это не Шовковский
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.04.2025, 16:00
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
Футбол | 06.04.2025, 09:34
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Тайсон красавчик!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится из-за финансов
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится из-за финансов
04.04.2025, 19:55
Бокс
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
05.04.2025, 04:24 5
Футбол
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
04.04.2025, 20:54 8
Футбол
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
04.04.2025, 23:37 2
Футбол
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
05.04.2025, 05:46
Теннис
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
06.04.2025, 09:17 16
Бокс
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
05.04.2025, 15:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем