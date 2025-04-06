ПАОК и Олимпиакос провели матч. Яремчук помог оформить автогол

6 апреля ПАОК и Олимпиакос провели матч 28-го тура чемпионата Греции 2024/25.

Для обоих коллективов это был второй поединок в чемпионской группе, в которой также выступают АЕК и Панатинаикос.

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Победу со счетом 2:1 одержал ПАОК. В составе команды из города Пирей 90 весь поединок отыграл украинский форвард Роман Яремчук, но голевыми действиями украинец отличиться не сумел.

Для Яремчука это был первый матч в Греции, в котором он провел все 90 минут на поле.

Голами за ПАОК отличились Янник Константелиас и Мади Камара. Для Олимпиакоса единственный мяч оформил защитник хозяев Яннис Михайлидис, который забил в свои ворота после навеса Яремчука.

В составе клуба из города Солоники на 66-й минуте вышел экс-игрок донецкого Шахтера и харьковского Металлиста Тайсон.

ПАОК доигрывал в меньшинстве после удаления Камары на 74-й минуте.

Чемпионат Греции 2024/25. 6 апреля

Чемпионская группа (Чемпионшип), 28-й тур

ПАОК – Олимпиакос – 2:1

Голы: Константелиас, 5, Камара, 11 – Михайлидис, 52 (автогол)

Удаление: Камара, 74