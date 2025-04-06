ПАОК и Олимпиакос провели матч. Яремчук помог оформить автогол
Команда из города Пирей уступила со счетом 1:2, Роман голевыми действиями не отличился
6 апреля ПАОК и Олимпиакос провели матч 28-го тура чемпионата Греции 2024/25.
Для обоих коллективов это был второй поединок в чемпионской группе, в которой также выступают АЕК и Панатинаикос.
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Победу со счетом 2:1 одержал ПАОК. В составе команды из города Пирей 90 весь поединок отыграл украинский форвард Роман Яремчук, но голевыми действиями украинец отличиться не сумел.
Для Яремчука это был первый матч в Греции, в котором он провел все 90 минут на поле.
Голами за ПАОК отличились Янник Константелиас и Мади Камара. Для Олимпиакоса единственный мяч оформил защитник хозяев Яннис Михайлидис, который забил в свои ворота после навеса Яремчука.
В составе клуба из города Солоники на 66-й минуте вышел экс-игрок донецкого Шахтера и харьковского Металлиста Тайсон.
ПАОК доигрывал в меньшинстве после удаления Камары на 74-й минуте.
Чемпионат Греции 2024/25. 6 апреля
Чемпионская группа (Чемпионшип), 28-й тур
ПАОК – Олимпиакос – 2:1
Голы: Константелиас, 5, Камара, 11 – Михайлидис, 52 (автогол)
Удаление: Камара, 74
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