Проба пера. Почему у Александрии пока нет стратегии развития вдолгую

В текущем сезоне украинской Премьер-лиги, к радости многих болельщиков, в чемпионской битве между «Динамо» и «Шахтером» наконец-то возникла пресловутая «третья сила». Ею посчастливилось стать «Александрии» – команде под руководством Руслана Ротаня, чьи методы поначалу нещадно критиковались в прессе, и который отчасти был вынужден под давлением неудачных результатов и негативных оценок несколько пересмотреть свой подход к делу.

Нынешняя «Александрия» Ротаня – это команда, которая не зацикливается на контроле мяча, а старается играть в грамотный, сбалансированный и местами даже прагматичный футбол, способный приносить результат. Если в сезоне-2022/23 («желто-черные» завершили его на 6-м месте) «Александрия» занимала четвертое место в УПЛ по среднему показателю владения мячом в матче (57%), а в сезоне-2023/24 (финиш на 8-м месте) – пятую позицию (52%), то прямо сейчас подопечные Ротаня идут лишь шестыми в лиге по этому показателю (52,9%), уступая не только «Шахтеру» (61,6%) и «Динамо» (57,7%), но и ЛНЗ (55,3%), «Полесью» (53,7%) и «Карпатам» (53,1%).

Наряду с «перепрошивкой» игровой стилистики первой команды в «Александрии» также происходит постепенное переформатирование топ-менеджмента, а вместе с ним – и формирование новых планов и стратегических замыслов. Что правда, по состоянию на сейчас все выглядит таким образом, что уж слишком вдолгую (по меркам нашего футбола под такой критерий попадают хотя бы ближайшие пять лет, не говоря уже о более отдаленных временных рубежах) «желто-черные» планов не строят, и вот почему такой вывод напрашивается…

Неопределенная ситуация с главным тренером

Насколько это известно из открытых источников, контракт Руслана Ротаня с «Александрией» истекает летом нынешнего года. И что самое интересное – пока, несмотря на сверхуспешный в историческом плане сезон для команды, клуб не спешит предлагать специалисту новое трудовое соглашение. С чем это связано, знают только топ-менеджеры «желто-черных» и, вероятно, сам Ротань с членами его тренерского штаба. Возможно, между сторонами просто существует некое джентельменское соглашение, согласно которому сперва нужно выложиться по максимуму в сезоне-2024/25, а уже затем, имея четкое понимание, на что можно претендовать в ближайшем будущем, садиться за стол переговоров. Но не стоит исключать и обратное: что Ротань более не видит себя в «Александрии», понимая, что достиг в этом клубе потолка развития и где-то даже, возможно, превзошел его, а потому для него будет лучше и выгоднее уйти именно сейчас – на гребне славы.

ФК Александрия. Руслан Ротань

Такая ситуация уже порождает множество слухов о будущем главного тренера «Александрии», что может негативно сказаться на результатах команды непосредственно в финальных турах, когда у «желто-черных» и будет пик борьбы либо с «Динамо» за «золото», либо с «Шахтером» за «серебро».

Недавно в СМИ даже появились утверждения об интересе к Ротаню из Саудовской Аравии. Безусловно, такая информация если и может что-то «согреть» 43-летнему наставнику, то только кошелек, но никак не амбиции, так как переезд на Ближний Восток уж точно не будет выглядеть шагом вперед в профессиональном плане, что можно проследить на карьере Сергея Реброва, который одно время фигурировал в слухах о назначении в тот или иной клуб Англии, однако после вояжа в Саудовскую Аравию и ОАЭ напрочь выпал из повестки дня на Туманном Альбионе.

Но для «Александрии» ныне важно отмечать одно: в тот момент, когда команда переписывает исторические достижения в элите отечественного футбола, руководство клуба не имеет твердой гарантии того, что один из ключевых творцов нынешних успехов – Руслан Ротань – останется руководить «желто-черными» и дальше, а это фактор, который однозначно не дает что-то полноценно планировать уже сейчас…

Нелепая потеря ценных кадров

Зачастую в СМИ можно наткнуться на хвалебные отзывы о работе нынешнего топ-менеджмента «Александрии» во главе с молодым гендиректором клуба Иваном Кузьменко и таким же представителем новой генерации функционеров Иваном Телько, занимающим должность спортивного директора. Оба эти специалиста действительно демонстрируют впечатляющий уровень понимания футбольных процессов, что в перспективе может помочь «Александрии» выбраться на очень высокий уровень в отечественном футболе.

Однако нельзя обходить стороной и неудачную деятельность (а порой и бездеятельность) руководства клуба. Например, по итогам текущего сезона «Александрия» де-факто лишится двух очень важных футболистов первой команды, по которым либо были приняты откровенно странные решения, либо же они не были приняты вовремя.

ФК Александрия. Георгий Ермаков

Давайте конкретнее. Первый пример недальновидности решений – голкипер Георгий Ермаков. Этот воспитанник академии «Шахтера» оказался в «Александрии» еще весной 2021 года, когда был арендован у «горняков» под выступления за молодежную команду. Спустя год с небольшим «желто-черные» блестяще угадали, пойдя на подписание полноценного контракта с Ермаковым, который оказался ненужным «Шахтеру» и покинул донецкий клуб свободным агентом.

Впрочем, окончательную веру в таланты Ермакова в «Александрии» так и не продемонстрировали. И когда в августе минувшего года на горизонте объявился израильский «Маккаби» из Хайфы с весьма скромным предложением на Ермакова в размере 100 тысяч евро, боссы «Александрии» его приняли, выторговав лишь обратную аренду голкипера на сезон-2024/25.

В итоге прямо сейчас Ермаков – один из лучших вратарей УПЛ, как по оценкам экспертов, так и по данным ряда статистических порталов и платформ. Оценочная стоимость Георгия даже на Transfermarkt уже равна 1 миллиону евро – выходит, что «Александрия» банально «прокачала» футболиста для «Маккаби», который грядущим летом получит хорошую возможность либо оставить Ермакова себе, либо же мгновенно перепродать его куда-то еще, получив прибыль, в разы превышающую прежние расходы…

Второй случай нелепой потери ценных кадров связан уже не с действиями, а как раз с бездействием топ-менеджмента «Александрии». Речь о кейсе Ивана Калюжного, который также оказался в стане «желто-черных» еще в начале 2021-го, но талант которого в клубе так и не сумели разглядеть заранее, в том числе отправляя хавбека по арендам – то в индийскую «Кералу Бластерс», то в ЛНЗ.

О том, что контракт Калюжного рассчитан до лета 2025-го в руководстве клуба не могли не знать и летом минувшего года, например. Но тогда никаких действий со стороны боссов «Александрии» предпринято не было, а начать переговоры о пролонгации сотрудничества клуб решил лишь после того, как Калюжный феерично дебютировал в составе национальной сборной Украины.

ФК Александрия. Иван Калюжный (справа)

Далее перипетии развивались таким образом, что согласовать новый контракт с Калюжным у «Александрии» не получилось, равно как и договориться о продаже опорника в зимнее трансферное окно. В итоге Иван оформил пре-контракт с «Металлистом 1925», куда и переберется на правах свободного агента ближайшим летом, оставив «Александрию» и без денег, и без ключевого игрока в центре поля.

Единственное, что выгодно отличает менеджмент «Александрии» и самого Калюжного от ряда иных прецедентных ситуаций, которые мы уже видели в УПЛ за последние годы, так это то, что в клубе не стали засылать своего лидера в дубль, демонстрируя какие-то обиды или еще что-то, а сам хавбек продолжает биться за «желто-черных», профессионально и до конца выполняя обязанности по контракту.

Подвешенное состояние ключевых звезд-легионеров

Но это еще не все, что касается кадровых аспектов. Уже сейчас для «Александрии» актуальным становится вопрос о будущем 28-летнего центрбека Мигела Кампуша. Контракт португальского футболиста, являющегося лидером обороны «желто-черных», рассчитан до конца июня, и пока не поступало никаких сообщений о готовящейся пролонгации сотрудничества.

В конце минувшего года в прессе появлялись сообщения о том, что «Александрия» получила предложение из Японии на 500 тысяч евро по Кампушу, однако трансфер португальца тогда так и не состоялся, равно как до сих пор с ним не был подписан и новый контракт… А это значит, что «желто-черные» могут вслед за Калюжным бесплатно потерять и еще одного из лидеров. Не похоже, чтобы здесь речь шла о какой-то стратегии развития, раз клуб позволяет уходить без компенсации одному ключевому футболисту за другим, согласитесь…

ФК Александрия. Мигел Кампуш

Идем дальше. Уже сейчас топ-менеджменту «Александрии» пора озаботиться состоянием дел вокруг контракта еще одного звездного легионера команды Ротаня – 22-летнего вингера Хуана Безерры. Бразилец стал одним из открытий текущего розыгрыша сезона в УПЛ и показал выдающийся прогресс, однако его трудовое соглашение с «Александрией» рассчитано до конца сезона-2025/26, то есть уже в конце нынешнего года контракт Безерры окажется незащищенным и любой клуб сможет оформить с ним предварительное соглашение, а дальше – все по «накатанной схеме» Калюжного?

Все происходящее – это «проба пера»

Почему «Александрия» не спешит продлевать контракты с теми же Кампушем и Безеррой, равно как, что стоит за отсутствием хотя бы переговорного процесса с тренерским штабом во главе с Русланом Ротанем? Конечно, нельзя исключать, что футболисты и наставник попросту не видят себя больше в стане «желто-черных» и хотят сделать следующий шаг в карьере, воспользовавшись моментом удачных выступлений с «Александрией», но…

Куда больше похоже на то, что главный инвестор и по совместительству президент «Александрии» Сергей Кузьменко банально выжидает, чем закончится нынешний сезон, и только после этого он будет готов раздумывать над целесообразностью серьезного вовлечения финансовых ресурсов в дальнейшее развитие клуба. Иными словами, если «желто-черные» сумеют занять место, позволяющее гарантировано сыграть осенью в еврокубках и, как следствие, претендовать на неплохие призовые от УЕФА, тогда в «Александрии», очевидно, будут готовы к новым серьезным для себя инвестициям или как минимум поддержке их на текущем уровне.

Со стороны текущая ситуация выглядит как своего рода «проба пера» для обновленного топ-менеджмента «Александрии», который должен «сдать экзамен» перед президентом клуба Сергеем Кузьменко. Если молодые функционеры (среди которых и сын президента – гендиректор Иван Кузьменко) и команда Ротаня порадуют инвестора результатами, тогда будет один разговор – готовность к продлению контрактов на улучшенных условиях, подписанию новых игроков и т.п. Но если на финише что-то у «Александрии» разладится и подопечные Ротаня финишируют не там, где им бы хотелось, то выбрасывать деньги на ветер руководство не захочет, и вероятно, введет режим экономии на ближайшие пару лет.

Выстраивать перспективные планы вдолгую, подкрепляя их кадровыми подписаниями для первой команды, в «Александрии» не спешат. Впрочем, эта тенденция сейчас актуальна для большинства амбициозных клубов УПЛ, кроме «Шахтера» и «Динамо». В том же «Полесье» новым футболистам, как правило, предлагают контракты со сроком действия максимум на 3-4 года. Вот и у «желто-черных» прямо сейчас, если доверять данным Transfermarkt, на контракте нет ни одного исполнителя, контракт которого был бы рассчитан более чем на три следующих года. Такие относительно непродолжительные «горизонты планирования» говорят об одном – топ-менеджмент «Александрии» пока не уверен на 100% в том, что их проект сможет быть таким же успешным, как сейчас, и через два, три, а то и пять лет.

И в целом понять боссов «желто-черных» можно: здесь и фактор продолжающейся российско-украинской войны, и перманентные экономические проблемы… Да и в прежние годы сколько пресловутых «третьих сил» периодически возникало в отечественном элитарном дивизионе? И надо ли говорить, где все они сейчас?

Вот и получается такой себе замкнутый круг, в котором приходится существовать нынешнему клубному украинскому футболу в целом и «Александрии» в частности: с одной стороны крайне сложно выстроить успешный и устойчивый проект без грамотного плана развития вдолгую, а с другой – в условиях, когда неизвестно чего ожидать не то, что завтра, а даже через час, чтобы загадывать что-то на следующие пять, семь или десять лет, нужно быть не просто профессионалом своего дела, но еще и фантастическим оптимистом. Хотя, поговаривают, именно на оптимистах и держится весь наш мир…