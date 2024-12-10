Лидер Александрии может перейти в экзотичную лигу. Есть предложение на 500к

Португальский защитник «Александрии» Мигел Кампуш может покинуть свой нынешний клуб, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «горожане» получили предложение о продаже 28-летнего футболиста. Неназванный японский клуб готов заплатить за игрока 500 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 Мигел Кампуш провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее Мигел Кампуш дал эксклюзивное интервью для издания Sport.ua.