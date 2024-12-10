Лидер Александрии может перейти в экзотичную лигу. Есть предложение на 500к
Мигел Кампуш заинтересовал японский клуб
Португальский защитник «Александрии» Мигел Кампуш может покинуть свой нынешний клуб, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, «горожане» получили предложение о продаже 28-летнего футболиста. Неназванный японский клуб готов заплатить за игрока 500 тысяч евро.
В сезоне 2024/25 Мигел Кампуш провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
Ранее Мигел Кампуш дал эксклюзивное интервью для издания Sport.ua.
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