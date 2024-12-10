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  4. Лидер Александрии может перейти в экзотичную лигу. Есть предложение на 500к
Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 11:49 |
1465
1

Лидер Александрии может перейти в экзотичную лигу. Есть предложение на 500к

Мигел Кампуш заинтересовал японский клуб

10 декабря 2024, 11:49 |
1465
1
Лидер Александрии может перейти в экзотичную лигу. Есть предложение на 500к
ФК Александрия. Мигел Кампуш

Португальский защитник «Александрии» Мигел Кампуш может покинуть свой нынешний клуб, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «горожане» получили предложение о продаже 28-летнего футболиста. Неназванный японский клуб готов заплатить за игрока 500 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 Мигел Кампуш провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее Мигел Кампуш дал эксклюзивное интервью для издания Sport.ua.

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Мигел Кампуш Александрия трансферы трансферы УПЛ чемпионат Японии по футболу Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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