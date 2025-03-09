Первый гол Зубкова в Турции, фиаско Таловерова и Ко, новый клуб Макуана

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 8 марта.

1A. Гол Зубкова не помог. Трабзонспор с тремя украинцами потерпел фиаско

Сикан и Батагов отыграли 90 минут с Хатайспором (1:2), Александра заменили на 67-й

1B. Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина

Умер человек, приближенный к раздевалке сине-гранатовых

1C.Как сыграл Миколенко? Вулверхэмптон и Эвертон провели матч в АПЛ

Поединок 28-го тура завершился со счетом 1:1, Виталий вышел со старта ирисок

2A. Невероятный камбек с 0:2. Интер вырвал победу против аутсайдера Серии А

Миланцы одержали победу со счетом 3:2

2B. Дубль Дембеле после 90-й. Реакция на фиаско с Ливерпулем: ПСЖ забил 4 гола

Парижане одолели Ренн 4:1 в матче 25-го тура Лиги 1, голы также у Баркола и Рамуша

2C. Плимут Таловерова пропустил три гола. Команда стала последней в таблице

Команда стала последней в таблице Чемпионшипа

3A. Дотянули до поражения. Рух в концовке вырвал победу над Ингульцом

На удивление невзрачный матч УПЛ получил неожиданную развязку

3B. Таблица УПЛ. Рух вошел в топ-8 благодаря сложной победе над аутсайдером

Две трети дистанции пройдено: 8 марта завершился 20-й тур УПЛ

4A. Чемпионство близко. Ливерпуль пропустил первым, но обыграл аутсайдера АПЛ

«Красные» победили «Саутгемптон»

4B. Борьба за место в ЛЧ. Ноттингем Форест шокировал Манчестер Сити

Эдерсон ошибся, хозяева набрали три очка

5. Шок-тур Бундеслиги. Бавария и Байер дружно проиграли в чемпионате

Неожиданные результаты в чемпионате Германии

6A. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал яркого полузащитника Полесья

Макуана перешел на правах аренды

6B. ЛНЗ подписал вингера Сандерленда, игравшего на ЧМ-2022

Джевисон Беннетт стал футболистом клуба из Черкасс

7A. Источник: трансфер Мигелито в киевское Динамо сорвался в последний момент

20-летний полузащитник собирался лететь в Украину

8A. Все пошло не так. Два украинца зацепились за баллы в персьюте Кубка мира

Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын финишировали в топ-40

8B. Прыжки в высоту. Дорощук завоевал золото чемпионата Европы, взяв 2.34 метра

Дмитрий Никитин занял 5-е место на соревнованиях в Апелдорне

9A. Отбор к ЧЕ. Сборная Украины WU-17 дала бой Испании, но минимально уступила

Сине-желтая команда проиграла первый матч квалификации Евро-2025 WU-17

9B. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс

Элина поборется против Даниэль Коллис в 3-м раунде тысячника в США

10A. Фрэнк Лэмпард. Все-таки не физрук?

Обозреватель Sport.ua – о перезагрузке тренерской карьеры легенды «Челси»

10B. Де Брюйне и Манчестер Сити: возможно, пришла пора прощаться

Оцениваем настоящее и будущее бельгийца в составе «горожан»