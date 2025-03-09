Первый гол Зубкова в Турции, фиаско Таловерова и Ко, новый клуб Макуана
Главные новости за 8 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 8 марта.
1A. Гол Зубкова не помог. Трабзонспор с тремя украинцами потерпел фиаско
Сикан и Батагов отыграли 90 минут с Хатайспором (1:2), Александра заменили на 67-й
1B. Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Умер человек, приближенный к раздевалке сине-гранатовых
1C.Как сыграл Миколенко? Вулверхэмптон и Эвертон провели матч в АПЛ
Поединок 28-го тура завершился со счетом 1:1, Виталий вышел со старта ирисок
2A. Невероятный камбек с 0:2. Интер вырвал победу против аутсайдера Серии А
Миланцы одержали победу со счетом 3:2
2B. Дубль Дембеле после 90-й. Реакция на фиаско с Ливерпулем: ПСЖ забил 4 гола
Парижане одолели Ренн 4:1 в матче 25-го тура Лиги 1, голы также у Баркола и Рамуша
2C. Плимут Таловерова пропустил три гола. Команда стала последней в таблице
Команда стала последней в таблице Чемпионшипа
3A. Дотянули до поражения. Рух в концовке вырвал победу над Ингульцом
На удивление невзрачный матч УПЛ получил неожиданную развязку
3B. Таблица УПЛ. Рух вошел в топ-8 благодаря сложной победе над аутсайдером
Две трети дистанции пройдено: 8 марта завершился 20-й тур УПЛ
4A. Чемпионство близко. Ливерпуль пропустил первым, но обыграл аутсайдера АПЛ
«Красные» победили «Саутгемптон»
4B. Борьба за место в ЛЧ. Ноттингем Форест шокировал Манчестер Сити
Эдерсон ошибся, хозяева набрали три очка
5. Шок-тур Бундеслиги. Бавария и Байер дружно проиграли в чемпионате
Неожиданные результаты в чемпионате Германии
6A. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал яркого полузащитника Полесья
Макуана перешел на правах аренды
6B. ЛНЗ подписал вингера Сандерленда, игравшего на ЧМ-2022
Джевисон Беннетт стал футболистом клуба из Черкасс
7A. Источник: трансфер Мигелито в киевское Динамо сорвался в последний момент
20-летний полузащитник собирался лететь в Украину
8A. Все пошло не так. Два украинца зацепились за баллы в персьюте Кубка мира
Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын финишировали в топ-40
8B. Прыжки в высоту. Дорощук завоевал золото чемпионата Европы, взяв 2.34 метра
Дмитрий Никитин занял 5-е место на соревнованиях в Апелдорне
9A. Отбор к ЧЕ. Сборная Украины WU-17 дала бой Испании, но минимально уступила
Сине-желтая команда проиграла первый матч квалификации Евро-2025 WU-17
9B. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс
Элина поборется против Даниэль Коллис в 3-м раунде тысячника в США
10A. Фрэнк Лэмпард. Все-таки не физрук?
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10B. Де Брюйне и Манчестер Сити: возможно, пришла пора прощаться
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