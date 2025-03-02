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Другие новости
02 марта 2025, 06:13 |
455
0

Гол Таловерова в ворота Ман Сити, суперматч Цыганкова, дубль Судакова

Главные новости за 1 марта на Sport.ua

02 марта 2025, 06:13 |
455
0
Гол Таловерова в ворота Ман Сити, суперматч Цыганкова, дубль Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Плимут

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 1 марта.

1A. Фактор Судакова. Шахтер дожал и разбил Александрию
Дубль лидера команды Пушича помог в важный момент

1B. Гол Таловерова, дубль 19-летнего. Ман Сити выбил Плимут из Кубка Англии
Горожане победили со счетом 3:1, дважды ворота команды Чемпиошипа поразил Нико О'Райли

1C. Громкая сенсация в Испании. Реал проиграл Бетису и пропустил от Иско
Мадридцы проиграли со счетом 1:2

2A. Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Горняки разгромили Александрию, воспользовавшись осечкой лидера

2B. Суперматч Цыганкова не помог. Жирона снова не выиграла в Ла Лиге
Команда Мичела находится в кризисе

2C. Атлетико победил Атлетик и возглавил таблицу Ла Лиги. Реал теперь третий
Автором единственного гола в матче стал Хулиан Альварес

3A. Слишком просто. ПСЖ в феерическом матче с пятью голами уничтожил Лилль
Столичный клуб продолжил лидировать в чемпионате

3B. Матч за шесть очков в Одессе. Левый берег снова обыграл Черноморец
Команда Первака одержала минимальную победу

3C. Матч УПЛ Ингулец – Кривбасс перенесен. Известно новое время начала игры
Поединок 19-го тура будет сыгран 2 марта и начнется в 13:00 по Киеву

4A. Байер сохраняет интригу в Бундеслиге, сенсационный Майнц уже в топ-4
Байер обыграл Айнтрахт в матче команд топ-3

4B. Борнмут без Забарного по пенальти выбил Вулвз и вышел в четвертьфинал Кубка
Вишни и волки в основное время забили по одному голу, а серию выиграли хозяева

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Введено новое правило футбола по задержке мяча вратарями
Назначается угловой удар, если голкипер удерживает мяч больше 8 секунд

5B. Подарок Аталанте. Наполи с Интером поделили очки в Неаполе
После неудачи бергамасков их конкуренты тоже сыграли вничью

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Рябоконь трудоустроился в любительском клубе
Известный наставник станет тренером-консультантом в «Лесном»

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб арендовал легионера львовских Карпат
Бразилец Стенио стал игроком «Америка Минейро»

7. Прервал неудачную серию. Определен победитель турнира АТР 500 в Дубае
Стефанос Циципас в двух сетах одолел Феликса Оже-Альяссима в финале пятисотника в ОАЭ

8A. ЮЧМ-2025. Почти среди десятки лучших. Тарасюк финишировал 11-м в спринте
Тарас однажды промахнулся на стрельбище

8B. Украинские фигуристы завоевали серебро на юниорском чемпионате мира
София Голиченко и Артем Даренский заняли второе место среди спортивных пар

9. Что изменилось в Мерседес W16? Детальный разбор новой машины
Технические новинки Мерседес. Что стоит знать о новом болиде?

10A. Джервонта должен вынести Роуча. Может быть нокаут
Дэвис говорит, что это его последний год в боксе

10B. 5 известных футболистов, поигравших в АПЛ, которые сейчас зажигают в Греции
Греческая Суперлига – весьма привлекательный чемпионат для тех, у кого был звездный статус

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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