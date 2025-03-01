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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 16:40 | Обновлено 01 марта 2025, 16:49
2321
1

Матч УПЛ Ингулец – Кривбасс перенесен. Известно новое время начала игры

Поединок 19-го тура будет сыгран 2 марта и начнется в 13:00 по Киеву

01 марта 2025, 16:40 | Обновлено 01 марта 2025, 16:49
2321
1
Матч УПЛ Ингулец – Кривбасс перенесен. Известно новое время начала игры
ФК Кривбасс

Матч 19-го тура УПЛ Ингулец – Кривбасс 1 марта не состоится.

Поединок перенесен на воскресенье, 2 марта. Встреча начнется в 13:00 по Киеву. Место проведения – стадион Гирнык.

«Из-за длительной воздушной тревоги в Днепропетровской области матч 19-го тура между Ингульцем и ФК Кривбасс будет сыгран на следующий день. Об этом договорились представители обоих клубов, делегат УАФ и руководство УПЛ.

Все билеты на игру с Вересом, а также на сегодняшнюю дату будут действительны на завтрашний поединок», – идется в официальном заявлении пресс-службы Кривбасса.

Ингулец в текущем сезоне набрал девять баллов и занимает 16-е, последнее место в таблице. Кривбасс идет четвертым, в активе команды – 31 очко.

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Ингулец Кривбасс Кривой Рог Ингулец - Кривбасс перенос матчей Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу воздушная тревога
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олег Мандрівник
Ну реально дебилизм
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