Матч УПЛ Ингулец – Кривбасс перенесен. Известно новое время начала игры

Матч 19-го тура УПЛ Ингулец – Кривбасс 1 марта не состоится.

Поединок перенесен на воскресенье, 2 марта. Встреча начнется в 13:00 по Киеву. Место проведения – стадион Гирнык.

«Из-за длительной воздушной тревоги в Днепропетровской области матч 19-го тура между Ингульцем и ФК Кривбасс будет сыгран на следующий день. Об этом договорились представители обоих клубов, делегат УАФ и руководство УПЛ.

Все билеты на игру с Вересом, а также на сегодняшнюю дату будут действительны на завтрашний поединок», – идется в официальном заявлении пресс-службы Кривбасса.

Ингулец в текущем сезоне набрал девять баллов и занимает 16-е, последнее место в таблице. Кривбасс идет четвертым, в активе команды – 31 очко.