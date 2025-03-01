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  4. Матч Ингулец – Кривбасс отложен из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 13:01 |
1200
0

Матч Ингулец – Кривбасс отложен из-за воздушной тревоги

Поединок 19-го тура УПЛ начнется позже из-за воздушной тревоги

01 марта 2025, 13:01 |
1200
0
Матч Ингулец – Кривбасс отложен из-за воздушной тревоги
УПЛ

1 марта состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сойдутся «Ингулец» и «Кривбасс».

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи планировалось на 13:00 по киевскому времени, однако из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области матч отложен.

«Ингулец» набрал девять баллов и занимает 16-е, последнее, место в чемпионате. «Кривбасс» разместился на четвертой позиции, в активе клуба – 31 очко.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Кривбасс воздушная тревога
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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