Украина. Премьер лига01 марта 2025, 13:01 |
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Матч Ингулец – Кривбасс отложен из-за воздушной тревоги
Поединок 19-го тура УПЛ начнется позже из-за воздушной тревоги
01 марта 2025, 13:01 |
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1 марта состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сойдутся «Ингулец» и «Кривбасс».
Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи планировалось на 13:00 по киевскому времени, однако из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области матч отложен.
«Ингулец» набрал девять баллов и занимает 16-е, последнее, место в чемпионате. «Кривбасс» разместился на четвертой позиции, в активе клуба – 31 очко.
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