Скандал с Беллингемом, победы Борнмута и Эвертона, Синнер отстранен
Главные новости за 15 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 15 февраля.
1A. Беллингем серьезно подвел. Реал петерял очки в матче с Осасуной в Ла Лиге
Мадридцы потеряли очки в Памплоне
1B. Забарный и Ко обыграли аутсайдера. Сити с хет-триком новичка разбил Ньюкасл
Состоялось пять матчей АПЛ
2A. Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Виталий отыграл весь матч
2B. Осталась ли интрига. Байер и Бавария сыграли в Бундеслиге
Игроки не порадовали фанов голами
3. Трабзонспор из-за автогола украинца проиграл Бешикташу в Турции
«Орлы» одержали волевую победу со счетом 2:1, Батагов забил в свои ворота
4A. Победной серии конец. Плимут впервые проиграл с Таловеровым в составе
«Плимут» уступил »Блэкберну»
4B. Центрфорвард не нужен. Арсенал выиграл в АПЛ, хавбек сделал дубль
Команду спас Мерино
5A. Мадрид оступился на радость Барселоне. Атлетико в меньшинстве вырвал ничью
Сельта едва не одолела Симеоне и компанию, матч 24-го тура Ла Лиги завершился со счетом 1:1
5B. Катастрофа Боруссии Д в Бундеслиге, поражение Штутгарта
У Ковача пока не идет в Бундеслиге
6A. Металлист 1925 хотел купить игрока Шахтера. Клуб получил отказ
Харьковчанам не удалось заполучить Назарину
6B. Большой трансфер. Шахтер продолжает переговоры с Вест Хэмом
Гильерме все еще остается целью клуба
7A. Кейшон Дэвис вызвал на бой Ломаченко. Что ответит украинец
Американец хочет боя с Ломаченко или Джервонтой
7B. «Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
Денис проиграл нокаутом в четвертом раунде
8A. ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
Итальянец получил дисквалификацию на три месяца и вернется в Тур в мае
8B. Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
Американка в двух сетах разобралась с Аленой и завоевала трофей
8C. Снигур без борьбы вышла в первый финал в сезоне 2025 года
Анна-Лена Фридзам снялась с полуфинального матча против Дарьи в Альтенкирхене
9A. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
Помимо Элины и Марты, в ОАЭ также выступят Даяна Ястремская и Ангелина Калинина
9B. Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Марта в 1-м раунде тысячника в Дубае сыграет против Катерины Синяковой
9C. Коронация Бё. Йоханнес выиграл золото спринта, украинцы вне топ-30 на ЧМ
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