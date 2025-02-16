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16 февраля 2025, 06:00 |
409
0

Скандал с Беллингемом, победы Борнмута и Эвертона, Синнер отстранен

Главные новости за 15 февраля на Sport.ua

16 февраля 2025, 06:00 |
409
0
Скандал с Беллингемом, победы Борнмута и Эвертона, Синнер отстранен
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 15 февраля.

1A. Беллингем серьезно подвел. Реал петерял очки в матче с Осасуной в Ла Лиге
Мадридцы потеряли очки в Памплоне

1B. Забарный и Ко обыграли аутсайдера. Сити с хет-триком новичка разбил Ньюкасл
Состоялось пять матчей АПЛ

2A. Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Виталий отыграл весь матч

2B. Осталась ли интрига. Байер и Бавария сыграли в Бундеслиге
Игроки не порадовали фанов голами

3. Трабзонспор из-за автогола украинца проиграл Бешикташу в Турции
«Орлы» одержали волевую победу со счетом 2:1, Батагов забил в свои ворота

4A. Победной серии конец. Плимут впервые проиграл с Таловеровым в составе
«Плимут» уступил »Блэкберну»

4B. Центрфорвард не нужен. Арсенал выиграл в АПЛ, хавбек сделал дубль
Команду спас Мерино

5A. Мадрид оступился на радость Барселоне. Атлетико в меньшинстве вырвал ничью
Сельта едва не одолела Симеоне и компанию, матч 24-го тура Ла Лиги завершился со счетом 1:1

5B. Катастрофа Боруссии Д в Бундеслиге, поражение Штутгарта
У Ковача пока не идет в Бундеслиге

6A. Металлист 1925 хотел купить игрока Шахтера. Клуб получил отказ
Харьковчанам не удалось заполучить Назарину

6B. Большой трансфер. Шахтер продолжает переговоры с Вест Хэмом
Гильерме все еще остается целью клуба

7A. Кейшон Дэвис вызвал на бой Ломаченко. Что ответит украинец
Американец хочет боя с Ломаченко или Джервонтой

7B. «Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
Денис проиграл нокаутом в четвертом раунде

8A. ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
Итальянец получил дисквалификацию на три месяца и вернется в Тур в мае

8B. Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
Американка в двух сетах разобралась с Аленой и завоевала трофей

8C. Снигур без борьбы вышла в первый финал в сезоне 2025 года
Анна-Лена Фридзам снялась с полуфинального матча против Дарьи в Альтенкирхене

9A. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Дубае
Помимо Элины и Марты, в ОАЭ также выступят Даяна Ястремская и Ангелина Калинина

9B. Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
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9C. Коронация Бё. Йоханнес выиграл золото спринта, украинцы вне топ-30 на ЧМ
Лучше среди украинцев выступил Антон Дудченко

10A. 5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
Их лучшее время на футбольном поле, безусловно, осталось в прошлом…

10B. Непобедимый Бё, фантастический новозеландец и третья медаль для французов
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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