Мадрид оступился на радость Барселоне. Атлетико в меньшинстве вырвал ничью

15 февраля состоялся матч 24-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Сельта.

Поединок прошел на стадионе Метрополитано в Мадриде. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Первым на 68-й минуте отличился Яго Аспас, который реализовал пенальти. Александер Серлот вырвал ничью для подопечных Диего Симеоне на 82-й.

С 5-й матрасники играли в меньшинстве после удаления Пабло Баррисоса за грубый подкат.

В субботу обе столичные команды Испании оступились. Ранее Реал не сумел переиграть Осасуну. Королевский клуб с 51 очком занимает первое место в таблице Ла Лиги, у Атлетико вторая позиция и 50 пунктов.

У Барселоны одна игра в запасе и 48 баллов. 17 февраля каталонцы сыграют против Райо Вальекано и в случае победы могут подняться на первую строчку.

Ла Лига 2024/25. 24-й тур, 15 февраля

Атлетико – Сельта – 1:1

Голы: Серлот, 82 – Аспас, 68 (пен.)

Удаление: Барриос, 5

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine