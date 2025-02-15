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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
15.02.2025 19:30 – FT 1 : 1
Сельта
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Испания
15 февраля 2025, 21:29 | Обновлено 15 февраля 2025, 21:35
157
2

Мадрид оступился на радость Барселоне. Атлетико в меньшинстве вырвал ничью

Сельта едва не одолела Симеоне и компанию, матч 24-го тура Ла Лиги завершился со счетом 1:1

15 февраля 2025, 21:29 | Обновлено 15 февраля 2025, 21:35
157
2
Мадрид оступился на радость Барселоне. Атлетико в меньшинстве вырвал ничью
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля состоялся матч 24-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Сельта.

Поединок прошел на стадионе Метрополитано в Мадриде. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым на 68-й минуте отличился Яго Аспас, который реализовал пенальти. Александер Серлот вырвал ничью для подопечных Диего Симеоне на 82-й.

С 5-й матрасники играли в меньшинстве после удаления Пабло Баррисоса за грубый подкат.

В субботу обе столичные команды Испании оступились. Ранее Реал не сумел переиграть Осасуну. Королевский клуб с 51 очком занимает первое место в таблице Ла Лиги, у Атлетико вторая позиция и 50 пунктов.

У Барселоны одна игра в запасе и 48 баллов. 17 февраля каталонцы сыграют против Райо Вальекано и в случае победы могут подняться на первую строчку.

Ла Лига 2024/25. 24-й тур, 15 февраля

Атлетико – Сельта – 1:1

Голы: Серлот, 82 – Аспас, 68 (пен.)

Удаление: Барриос, 5

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Яго Аспас Александер Серлот пенальти удаление (красная карточка) Атлетико Мадрид Сельта Барселона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
По красной Реалу и Атлетико. Лапорта всех купил.
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0
T-800
оставалось АТМ полидировать с отрывом, а потом всё растерять как Барселоне и Реалу ...
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