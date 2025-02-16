15.02.2025 19:30 – FT 1 : 1
Испания16 февраля 2025, 03:31 |
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Атлетико – Сельта – 1:1. Тяжелая игра для матрасников. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 24-го тура Ла Лиги
16 февраля 2025, 03:31 |
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В субботу, 15 февраля, проходил матч 24-гоу тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Сельтой».
Встречу принимал Ванда Метрополитано в Мадриде.
Матч стал настоящей проверкой на прочность для хозяев поля, которые с 7-й минуты матч были вынуждены играть вдесятером. Результатом стала результативная ничья со счетом 1:1.
Ла Лига. 24-й тур
Атлетико – Сельта – 1:1
Голы: Серлот, 81 – Аспас, 68 (пенальти)
Удаление: Галан, 7
Видеообзор матча:
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Яго Аспас (Сельта).
7’
Пабло Барриос (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
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