Атлетико – Сельта – 1:1. Тяжелая игра для матрасников. Видео голов и обзор

В субботу, 15 февраля, проходил матч 24-гоу тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Сельтой».

Встречу принимал Ванда Метрополитано в Мадриде.

Матч стал настоящей проверкой на прочность для хозяев поля, которые с 7-й минуты матч были вынуждены играть вдесятером. Результатом стала результативная ничья со счетом 1:1.

Ла Лига. 24-й тур

Атлетико – Сельта – 1:1

Голы: Серлот, 81 – Аспас, 68 (пенальти)

Удаление: Галан, 7

Видеообзор матча: