Победной серии конец. Плимут впервые проиграл с Таловеровым в составе

Сегодня, 15 февраля, прошел матч 33-го тура Чемпионшипа.

«Блэкберн» на домашнем поле принял «Плимут». Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Голы за «Блэкберн» забивали Адам Форшоу и Тайрис Долан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей сегодня полный матч провел центрбек сборной Украины Максим Таловеров, который получил желтую карточку на 12-й минуте матча.

«Плимут» прервал свою трехматчевую победную серию во всех турнирах. Команда занимает предпоследнее 23 место в Чемпионшипе с 28 очками в активе. «Блэкберн» борется за выход в АПЛ и занимает пока пятую строчку с 51 очком.

Чемпионшип. 33-й тур, 15 февраля.

Блэкберн – Плимут – 2:0

Голы: Форшоу, 55, Долан, 78.