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  4. Победной серии конец. Плимут впервые проиграл с Таловеровым в составе
Чемпионшип Англия
Блэкберн
15.02.2025 17:00 – FT 2 : 0
Плимут
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Англия
15 февраля 2025, 18:53 | Обновлено 15 февраля 2025, 18:55
1600
1

Победной серии конец. Плимут впервые проиграл с Таловеровым в составе

«Плимут» уступил »Блэкберну»

15 февраля 2025, 18:53 | Обновлено 15 февраля 2025, 18:55
1600
1
Победной серии конец. Плимут впервые проиграл с Таловеровым в составе
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Сегодня, 15 февраля, прошел матч 33-го тура Чемпионшипа.

«Блэкберн» на домашнем поле принял «Плимут». Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Голы за «Блэкберн» забивали Адам Форшоу и Тайрис Долан.

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В стартовом составе гостей сегодня полный матч провел центрбек сборной Украины Максим Таловеров, который получил желтую карточку на 12-й минуте матча.

«Плимут» прервал свою трехматчевую победную серию во всех турнирах. Команда занимает предпоследнее 23 место в Чемпионшипе с 28 очками в активе. «Блэкберн» борется за выход в АПЛ и занимает пока пятую строчку с 51 очком.

Чемпионшип. 33-й тур, 15 февраля.

Блэкберн – Плимут – 2:0
Голы: Форшоу, 55, Долан, 78.

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Максим Таловеров Блэкберн Плимут Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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TolsTIyELF
Матч не на їх стадіоні.
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