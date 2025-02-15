Победной серии конец. Плимут впервые проиграл с Таловеровым в составе
«Плимут» уступил »Блэкберну»
Сегодня, 15 февраля, прошел матч 33-го тура Чемпионшипа.
«Блэкберн» на домашнем поле принял «Плимут». Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Голы за «Блэкберн» забивали Адам Форшоу и Тайрис Долан.
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В стартовом составе гостей сегодня полный матч провел центрбек сборной Украины Максим Таловеров, который получил желтую карточку на 12-й минуте матча.
«Плимут» прервал свою трехматчевую победную серию во всех турнирах. Команда занимает предпоследнее 23 место в Чемпионшипе с 28 очками в активе. «Блэкберн» борется за выход в АПЛ и занимает пока пятую строчку с 51 очком.
Чемпионшип. 33-й тур, 15 февраля.
Блэкберн – Плимут – 2:0
Голы: Форшоу, 55, Долан, 78.
Defeat at Ewood Park. pic.twitter.com/8Jf0KpPNWJ— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 15, 2025
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