Таловеров сыграет с первых минут. Стартовые составы матча Блекберн – Плимут

15 февраля состоится матч 33-го тура английского Чемпионшипа, где встретятся «Блэкберн» и «Плимут».

Поединок пройдет на стадионе «Эвуд Парк», начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник гостей Максим Таловеров выйдет на поле с первых минут.

«Блэкберн» занимает пятое место в чемпионате, набрав 48 баллов. В активе «Плимута» – 28 очков, клуб разместился на 23-й позиции и продолжает борьбу за выживание.

Стартовые составы Блэкберна и Плимута