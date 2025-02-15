Англия15 февраля 2025, 16:18 |
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Таловеров сыграет с первых минут. Стартовые составы матча Блекберн – Плимут
Поединок 33-го тура Чемпионшипа состоится 15 февраля
15 февраля 2025, 16:18 |
243
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15 февраля состоится матч 33-го тура английского Чемпионшипа, где встретятся «Блэкберн» и «Плимут».
Поединок пройдет на стадионе «Эвуд Парк», начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник гостей Максим Таловеров выйдет на поле с первых минут.
«Блэкберн» занимает пятое место в чемпионате, набрав 48 баллов. В активе «Плимута» – 28 очков, клуб разместился на 23-й позиции и продолжает борьбу за выживание.
Стартовые составы Блэкберна и Плимута
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