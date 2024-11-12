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12 ноября 2024, 08:26 |
395
0

Праздновал, как пантера. Экс-игрок сборной Франции закончил карьеру

Бафетимби Гомис запомнился фанатам на долгие годы

12 ноября 2024, 08:26 |
395
0
Праздновал, как пантера. Экс-игрок сборной Франции закончил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Бафетимби Гомис

Бывший игрок клубов «Лион» и «Марсель» Бафетимби Гомис публично объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Игроку летом исполнилось 39 лет.

Французский нападающий объявил о своем решении на телеканале DAZN за несколько минут до начала поединка между «Сент-Этьен» и «Лионом» в рамках Лиги 1.

Начиная с сентября, Гомис находился среди свободных агентов. Последней командой Бафетимби был японский клуб «Кавасаки».

В общей сложности форвард в течение карьеры побывал в восьми командах: «Сент-Этьен», «Труа», «Лион», «Марсель» (Франция), «Суонси» (Англия), «Галатасарай» (Турция), «Аль-Хиляль »(Саудовская Аравия) и «Кавасаки» (Япония).

По статистике нападающий провел всего 783 поединка, в которых 347 раз забивал в ворота соперника. Не забывал игрок и об ассистах – 75 результативных передачах.

Также Гомис отыграл 12 матчей в составе национальной сборной Франции. На счету игрока три забитых мяча.

Помимо футбольных достижений, Бафетимби запомнился болельщикам необычным празднованием после взятия ворот. Игрок всегда имитировал пантеру, что стало его фишкой.

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Бафетимби Гомис Марсель Лион Сент-Этьен Труа Суонси Галатасарай Аль-Хиляль Кавасаки завершение карьеры сборная Франции по футболу празднование гола Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Андрій Вітренко Источник: Instagram
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