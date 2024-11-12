Праздновал, как пантера. Экс-игрок сборной Франции закончил карьеру
Бафетимби Гомис запомнился фанатам на долгие годы
Бывший игрок клубов «Лион» и «Марсель» Бафетимби Гомис публично объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Игроку летом исполнилось 39 лет.
Французский нападающий объявил о своем решении на телеканале DAZN за несколько минут до начала поединка между «Сент-Этьен» и «Лионом» в рамках Лиги 1.
Начиная с сентября, Гомис находился среди свободных агентов. Последней командой Бафетимби был японский клуб «Кавасаки».
В общей сложности форвард в течение карьеры побывал в восьми командах: «Сент-Этьен», «Труа», «Лион», «Марсель» (Франция), «Суонси» (Англия), «Галатасарай» (Турция), «Аль-Хиляль »(Саудовская Аравия) и «Кавасаки» (Япония).
По статистике нападающий провел всего 783 поединка, в которых 347 раз забивал в ворота соперника. Не забывал игрок и об ассистах – 75 результативных передачах.
Также Гомис отыграл 12 матчей в составе национальной сборной Франции. На счету игрока три забитых мяча.
Помимо футбольных достижений, Бафетимби запомнился болельщикам необычным празднованием после взятия ворот. Игрок всегда имитировал пантеру, что стало его фишкой.
39-year-old Bafétimbi Gomis is hanging up his boots after 356 goals and 13 trophies.— B/R Football (@brfootball) November 11, 2024
Never forget that iconic celebration 🦁 pic.twitter.com/nLnFvEfYyV
Bafetimbi Gomis is known for his iconic celebration😂😭💀pic.twitter.com/U93weLEmWr— Dennoh (@CFC_dennoh) November 9, 2024
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