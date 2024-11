Партнер Мудрика забил лучший гол месяца в АПЛ

Сенегальский форвард «Челси» Николас Джексон стал автором лучшего гола октября в АПЛ по версии Guinness.



Нападающий «синих» замкнул прострел от Педру Нету с фланга, которому предшествовал невероятный пас Коула Палмера.



По итогам матча, в котором был забит данный гол, лондонцы одержали победу 2:1 над «сороками». Для Николаса Джексона этот забитый мяч стал 6-м в чемпионате Англии.

Palmer's pass, Neto's cross, Jackson's finish...



This devastating @ChelseaFC counter-attack is your Guinness Goal of the Month for October!#PLAwards pic.twitter.com/6vh8a91LNK