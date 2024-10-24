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Испания
24 октября 2024, 23:53 |
96
0

Звездный полузащитник Барселоны рассказал, готов ли он к игре с Реалом

Дани Ольмо утверждает, что готов сыграть против сливочных

24 октября 2024, 23:53 |
96
0
Звездный полузащитник Барселоны рассказал, готов ли он к игре с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Восстановившийся после травмы звездный полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо рассказал, сможет ли сыграть против «Реала:

«Играть против «Реала»? Я чувствую себя хорошо, и тренер это знает, но все зависит от тренера. Играю ли я в основе или на замене, я буду работать, чтобы дать лучшее для команды. Это очень важный матч, и кто бы ни играл, тот будет готов на 100%».

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится в 26 октября в 22:00 в рамках 11-го тура Ла Лиги. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего полузащитника в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ольмо провел за «Барселону» в Ла Лиге 3 игры, в которых отличился забитым голом 3 раза.

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Дани Ольмо Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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