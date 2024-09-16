Жирона вышла боком. Барселона лишилась игрока после избиения бело-красных

Испанская «Барселона» осталась на ближайшее время без полузащитника Дани Ольмо.

Сообщается, что в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (4:1) испанец получил серьезное повреждение – у него диагностирована травма двуглавой мышцы правого бедра. Ожидается, что Дани теперь пропустит от 4 до 5 недель.

В матче с «Жироной» Ольмо, отметившийся голом, был заменен на 61-й минуте – вместо него на поле вышел Эрик Гарсия.

В нынешнем сезоне Дани Ольмо забил 3 гола в 3 матчах за «Барселону».