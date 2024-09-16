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  4. Жирона вышла боком. Барселона лишилась игрока после избиения бело-красных
Испания
16 сентября 2024, 14:27 | Обновлено 16 сентября 2024, 14:29
209
0

Жирона вышла боком. Барселона лишилась игрока после избиения бело-красных

В лазарет команды надолго угодил Дани Ольмо

16 сентября 2024, 14:27 | Обновлено 16 сентября 2024, 14:29
209
0
Жирона вышла боком. Барселона лишилась игрока после избиения бело-красных
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Испанская «Барселона» осталась на ближайшее время без полузащитника Дани Ольмо.

Сообщается, что в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (4:1) испанец получил серьезное повреждение – у него диагностирована травма двуглавой мышцы правого бедра. Ожидается, что Дани теперь пропустит от 4 до 5 недель.

В матче с «Жироной» Ольмо, отметившийся голом, был заменен на 61-й минуте – вместо него на поле вышел Эрик Гарсия.

В нынешнем сезоне Дани Ольмо забил 3 гола в 3 матчах за «Барселону».

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травма Дани Ольмо чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: ФК Барселона
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